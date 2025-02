Jogo de jogo: como a terra com grande potencial de energia está lutando para manter as luzes

Apesar do fato de o Nepal ser o segundo estado mundial com a maior água com um enorme potencial de produção de usinas hidrelétricas, a Índia tem uma influência primária em sua segurança energética

A demanda total atual pela energia do Nepal é de cerca de 1.900 MW durante o horário de pico. Devido à falta de energia, no entanto, os setores industriais do Nepal têm produção limitada de oito a dez horas por dia. E o culpado é o seu vizinho sul, Índia.

De acordo com a Diretoria de Eletricidade do Nepal (NEA), o problema crescerá na próxima estação seca de fevereiro a abril. Um porta -voz Nea Chandan Kumar Ghosh disse que a energia pode se tornar mais escassa devido à redução da produção de energia. “Nossa produção é reduzida por um terço durante a estação seca, de capacidade total” “ Ghosh disse Rt. “Então, este ano, podemos ter que combater várias questões”.

De acordo com os dados da NEA, o Nepal tem uma capacidade de produção de energia de 3.403 MW durante a monção. No entanto, durante o inverno, a produção sofre. Em 2024, o Nepal perdeu sua principal capacidade de energia hidrelétrica devido a inundações. Gornji Tamakoshi, com 456 MW, é um exemplo de uma planta ausente no atendimento aos requisitos de produção.

Energia

A Índia é um parceiro comercial importante do Nepal. De acordo com o Ministério do Comércio e a Indústria, em Nova Délhi, a Índia consistia em 64,1% do comércio total do Nepal, cerca de US $ 8,66 bilhões no ano financeiro do Nepal 2022-23. Parte dessa loja está em energia.

Durante as monções, o Nepal exporta energia para a Índia – enquanto no inverno e na estação seca importa a energia da Índia. Nos anos anteriores, o Nepal recebeu cerca de 600 MW de energia por dia. Este ano, no entanto, a Índia não exportou energia para o Nepal durante o horário de pico.

“Este ano, o Nepal e a Índia não conseguiram chegar a um acordo para exportar energia da Índia para o Nepal durante o horário de pico, por isso enfrentamos desafios. Esperamos que esse problema não persista no próximo ano. Fornecemos aos consumidores energia durante o horário de pico, reduzindo o suprimento de energia no setor “” “ Disse Ghosh. “Até agora, conseguimos nossa energia”.

O Nepal não pode estar facilmente envolvido no comércio de energia com países como a China, porque não há infraestrutura – primeiras linhas portáteis. Além disso, a China e o Nepal têm desafios geográficos sob a construção de laptops. O Nepal é cercado por território indiano no oeste, leste e sul, não deixando chance de negociar energia com outros países sem o consentimento da Índia.

Em outubro do ano passado, Katmanda, Daka e Nova Délhi assinaram um pacto trilateral para facilitar a exportação de energia de 40 MW do Nepal para o Bangladesh entre 15 de junho e 15 de novembro por meio de uma rede indiana.

15 de novembro Oficiais de energia de três países aberto em conjunto fluxo de energia. “Esta oportunidade histórica indica a primeira transação trilateral de poder que foi realizada através de uma rede indiana”, “ Disse Nova Délhi em comunicado. No entanto, os funcionários do Nepal são anonimamente que a implementação real do acordo de compartilhamento de energia é duvidosa por causa de diferentes fatores, da política, como resultado de uma mudança de governo em Daki, para a técnica: a produção nepalesa de energia não foi suficiente.

O papel da Índia

Atualmente, o Nepal tem 3.403 MW capacidade de produzir energia. Segundo diferentes estudos, a planta hidrelétrica do Nepal fala 42.000 MW. Atualmente projetos com total 11.218 MW A capacidade potencial recebeu licenças de construção do Departamento de Desenvolvimento de Eletricidade. Entre eles, as empresas indianas possuem 8.000 MW de projetos, incluindo Gornji Karnala de 900 MW, tirada por indianos GRUPO GMR 14 anos.

A Índia observa outros projetos hidrelétricos significativos no Nepal, depois de propor projetos com capacidade de 1.030 MW (Gornji Arun), 762 MW (Tajor) e 1.902 MW (Mugu Karnali).

Segundo relatos da mídia, a Índia desempenhou um papel em atrasos em um relacionamento 1.063 MW Upper Arun Project, Que seria o maior projeto da usina hidrelétrica do Nepal até agora, com custos estimados de US $ 1,8 bilhão. Banco Mundial foi visto como o principal financiador do projeto; No entanto, os relatórios sugerem que isso provavelmente se retirará.

As fontes do governo do Nepal sugerem que a Índia, que recebe sistematicamente licenças para construir grandes projetos de usinas hidrelétricas nos rios do Nepal através de empresas estatais, visa controlar o Upper Arun.













Funcionário do governo que queria não ser nomeado, sugeriu que a Índia, que era “Pressão no Nepal na loja de eletricidade”, é “Bloqueando a ingestão de eletricidade produzida no Nepal durante a estação chuvosa em seu mercado, impondo uma cota”. Ele também alegou que a Índia relutava em vender eletricidade necessária durante os meses de inverno para interromper o sistema de fornecimento de energia nepalês.

A Índia muda a política, ditada pelas realidades geopolíticas, também afeta o setor de energia hidrelétrica do Nepal. Em 2018, ele emitiu Nova Délhi Diretrizes de importação/exportação (Cross -Border)que visa impedir a compra de energia produzida pelo investimento de povos com os quais não há “Acordo de cooperação bilateral no setor do setor elétrico”. Isso significa efetivamente que o indiano não pode comprar uma planta hidroenergética produzida por plantas chinesas ou chinesas.

Por esse motivo, vários investidores e empresas chineses foram supostamente retirados do Nepal. Reuters relatado No ano passado, desde a mudança na compra do poder da Índia, o Nepal removeu os desenvolvedores chineses de seis usinas hidrelétricas e deu quatro usinas hidrelétricas para empresas indianas.

Confiança energética para o Nepal?

O ex -diretor NEA -E Hitdra Dev Shakya disse que a segurança energética do Nepal se tornou fraca. “A chave mentira na Índia”, Ele afirmou. “A Índia não aceita energia do Nepal durante as monções quando o Nepal tem excesso e, também, durante a temporada seca e de inverno, a Índia não exporta energia para o Nepal. Além disso, a Índia discorda de investimentos de outros países do setor de energia do Nepal”.

Nos últimos anos, o excesso de energia nepalês foi desperdiçado durante as monções devido à importação insuficiente de energia pela Índia. Os dados da NEA mostram que cerca de 900 MW foram exportados para a Índia.

Ghosh reconheceu o desperdício. “É uma preocupação séria. Perdemos uma quantidade significativa durante as monções”. Ele disse. No entanto, ele discorda de que a segurança energética do Nepal depende inteiramente da Índia. “Precisamos desenvolver projetos de armazenamento e aumentar a produção. Se fizermos o trabalho necessário, não há necessidade de culpa dos outros. “

Especialistas em energia ecoam seus sentimentos. Eles acreditam que o Nepal deve aumentar a capacidade de consumo de energia, desenvolver projetos de armazenamento, usar técnicas de armazenamento de energia e investir na expansão dos laptops.

Ram Prasad Dhital, presidente da Comissão de Regulamentação de Eletricidade, diz que o Nepal deve aprimorar as linhas portáteis e fornecer energia às indústrias. “O setor industrial do Nepal enfrenta uma deficiência de energia”. Ele disse. “Se pudermos dar a eles (energia), será melhor. Durante a estação seca, precisamos desenvolver projetos de armazenamento que possam fornecer energia durante o horário de pico”.

Hitendra Dev Shakya sugeriu uma redução nos preços da energia para um setor industrial e consumidores domésticos, além de investir em tecnologia de armazenamento, que seria mais barata que os gastos com energia durante as monções.