John Lydon não gosta de Lady Gaga como um “ser humano”

Os fãs de pistolas sexuais não estão alheios a opiniões sem complexos e brutalmente honestos de John Lydon. Seu último objetivo? Nada menos que Lady Gaga. Em uma entrevista recente, o Sex Pistols Leader, também conhecido como Johnny Rotten, fez comentários contundentes sobre a sensação pop, que agora está fazendo ondas na indústria da música.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os duras comentários de John Lydon sobre Lady Gaga.

O que John Lydon disse sobre Lady Gaga?

Em uma entrevista com NMEJohn Lydon não manteve seus pensamentos sobre Lady Gaga, oferecendo fortes críticas a sua arte. Enquanto ele era fã do cantor, suas opiniões sobre ela mudaram desde então.

“Lady Gaga foi uma apresentação em massa em camadas e texturizou, a era muito bowie e música pop em sua expressão. Mas o que se tornou mundo bizarro ”, começou Lydon. Então ele foi atingir suas escolhas artísticas, expressando que sente falta de alma em seu trabalho. “Ela está agindo em filmes e eu não gosto dela como ser humano. Eu não acho que ela projeta nada saudável ”, disse ele. Lydon concluiu com um comentário agudo: “Não sinto alma. Eu não sinto o coração dele nele. Parece uma pena. Ela deveria ter o outro lado para ela.

Lydon também compartilhou sentimentos semelhantes sobre Taylor Swift, chamando -a de “incrivelmente chata”. Ele criticou ainda mais sua direção artística, dizendo: “Ela não tem lugar para ir, então foi a um acompanhamento de um atmosfera swish do salão de dança. Ela será outra que termina em Las Vegas, porque esse é o único lugar que permanece … “

Durante a entrevista da NME, Lydon também refletiu sobre a performance inspiradora de Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas, uma colaboração inacabada com Daft Punk e sua experiência expressando a carne de Villano Sudão em Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, entre outros tópicos.