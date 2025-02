John Travolta dirigirá o filme de suspense JFK em novembro de 1963

John Travolta foi usado para liderar o filme de suspense planejado Novembro de 1963Com o cineasta indicado para o Oscar Roland Joffé (os campos de assassinato) anexado ao Direct.

Sam Giancana’s Travolta está pronto para interpretar o gangster Johnny Roselli, da roupa de Chicago.

Quem mais está no elenco de novembro de 1963?

Além de Travolta, outros atores que liderarão novembro de 1963 são Mandy Patinkin (Homeland, Criminal Minds) e Dermot Mulroney (vivendo no esquecimento, qualquer um que não seja você). Por Prazo finalO relatório de Patinkin interpretará o chefe de Chicago, Anthony Accardo, enquanto Mulroney está ligado à estrela como o guarda -costas de Giancana Chuckie Nicoletti. Os membros adicionais do elenco ainda não foram anunciados.

Segundo os relatos, o thriller da JFK girará em torno do período de 48 a hora em torno do assassinato do presidente John F. Kennedy. Kennedy serviu como 35º presidente dos Estados Unidos de 1961 até seu assassinato em novembro de 1963.

“Novembro de 1963 ocorre dentro do intenso período de 48 a hora em torno do assassinato do presidente John F. Kennedy. O filme lança luz sobre o grupo criminal da suposta participação da equipe de Chicago no assassinato e é baseada diretamente em contas de primeira mão, incluindo as idéias da família do chefe do crime Sam Giancana ”, diz a descrição do trama, cortesia do prazo.

Travolta é duas vezes ao Oscar conhecido por suas aparições em ficção de celulose, graxa, febre de sábado à noite, rosto/desligamento, Carrie, fica com cores primárias, a linha vermelha fina, sopro e spray de cabelo.

Patinkin, um vencedor de Emmy e Tony, é mais conhecido por seus papéis em Princesa Bride, Chicago Hope, The Music of Chance, Impropri, Alien Nation, Yentl, The House on Carroll Street e The Good Light.

Enquanto isso, Mulroney é um ator SAG mais conhecido por estrelar o casamento do meu melhor amigo, Zodiac, um parceiro ao longo da vida, Scream VI e muito mais.