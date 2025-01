Johnson: “A Colômbia e todas as nações devem ser notificadas”

O presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), Disse no domingo que “a Colômbia e todas as nações deveriam ser notificadas” depois que o presidente Trump disse que estava impondo tarifas e uma proibição de viagens ao país sul-americano.

“A Colômbia e todas as nações devem ser notificadas: o Congresso está totalmente preparado para aprovar sanções e outras medidas contra aqueles que não cooperam ou não seguem integralmente os requisitos para aceitar os seus cidadãos que estão ilegalmente nos Estados Unidos”, disse Johnson num comunicado. Postar na plataforma social x.

“O presidente Trump está colocando a América em primeiro lugar, tal como disse que faria. E o Congresso implementará políticas que reforcem a sua agenda”, acrescentou.

Numa publicação no Truth Social no início do domingo, o presidente disse que “acabou de informar que dois voos de repatriação dos Estados Unidos, transportando um grande número de criminosos ilegais, não foram autorizados a aterrar na Colômbia”.

“Esta ordem foi dada pelo presidente socialista da Colômbia, Gustavo Petro, que já é muito impopular entre o seu povo”, acrescentou.

Trump acrescentou que a “negação destes voos por parte do presidente colombiano colocou em perigo a segurança nacional e a segurança pública dos Estados Unidos” e que, portanto, “orientou a minha administração a tomar imediatamente as seguintes medidas de retaliação urgentes e decisivas”. os Estados Unidos. “-Os produtos enfrentam tarifas de 25 por cento e uma proibição de viagem “para funcionários do governo colombiano e todos os aliados e apoiadores.”

Petro ordenou o aumento das tarifas de importação de produtos dos EUA em resposta às tarifas e sanções de Trump. Em uma postagem no X no final do domingo, ele disse que ordenou que “o” Ministro do Comércio Exterior aumentasse as tarifas de importação dos EUA em 25%.

“Os produtos americanos cujo preço aumentará na economia nacional devem ser substituídos pela produção interna, e o governo ajudará nesse sentido”, continuava o post.

Hill entrou em contato com o governo colombiano para comentar.

