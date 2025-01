Johnson assume compromissos importantes em meio à batalha pela presidência

O presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), prometeu na sexta-feira “reduzir o tamanho e o escopo do governo federal”, entre vários outros compromissos, enquanto luta para segurar seu martelo esta semana.

“Se não cumprirmos a nossa promessa de campanha sobre responsabilidade fiscal, não merecemos permanecer no poder”, disse Johnson disse em uma postagem sobre X. “A dívida nacional é uma séria ameaça à segurança nacional e económica dos Estados Unidos, e nenhuma questão exemplifica melhor os fracassos do Congresso.”

Além de abordar a dimensão do governo, prometeu levar os republicanos da Câmara a responsabilizar “a burocracia” e a levar “a América para um caminho fiscal mais sustentável”.

A sua posição surge num momento em que a incerteza rodeia a tentativa de Johnson de manter a sua presidência durante os próximos dois anos, entre a oposição de alguns conservadores linha-dura que criticam a sua liderança até agora.

Johnson tornou-se presidente pela primeira vez em outubro de 2023, após o impeachment histórico do então presidente Kevin McCarthy (R-Califórnia), quando as tensões dentro do partido atingiram um ponto de ebulição, em grande parte devido a questões fiscais e legislação de financiamento.

Johnson também tem enfrentado críticas crescentes do seu flanco direito sobre um acordo de financiamento governamental fechado com os democratas no mês passado para evitar uma paralisação.

Como parte dos compromissos delineados por Johnson na sexta-feira, o presidente votou pela criação de um “grupo de trabalho composto por especialistas independentes, não corrompido por lobistas e interesses especiais”. Johnson disse que o grupo trabalharia com o “Departamento de Eficiência Governamental” (DOGE) do presidente eleito Trump e “comitês para implementar reformas governamentais e de gastos recomendadas para proteger o contribuinte americano”.

Ele também prometeu incumbir o grupo de “revisar as auditorias existentes de agências federais e entidades criadas pelo Congresso, e emitir um relatório ao meu gabinete para divulgação pública”, e pedir aos comitês da Câmara que “conduzam revisões agressivas de autorizações e dotações, incluindo a provisão de recursos adicionais.” recursos quando necessário, para expor práticas irresponsáveis ​​ou ilegais e responsabilizar agências/indivíduos que usaram o governo como arma contra o povo americano”.

“Se quisermos restaurar a responsabilidade fiscal, temos de começar por ser transparentes sobre os dólares que estão a ser gastos, abordando os problemas que encontramos e depois responsabilizando aqueles que desperdiçaram fundos. “Os republicanos têm o mandato de implementar a Agenda América Primeiro e, como presidente, esta será a minha prioridade”, disse ele.

em um publicar em X Pouco depois, a deputada Victoria Spartz (Ind.), uma das anteriores resistências republicanas de Johnson, expressou apoio ao presidente e disse que apreciava o seu “compromisso público com o povo americano para cumprir a agenda do presidente Trump e drenar o pântano”.

