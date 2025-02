Johnson busca consenso sobre a resolução do orçamento à medida que a oposição cresce antes do voto -chave

O Presidente Mike Johnson (R-La.) E sua equipe de liderança procuram febrilmente o consenso sobre o Plano da Conferência do Partido Republicano da Câmara dos Deputados para avançar na agenda legislativa do presidente Trump, que até agora iludiu O grupo como oposição ao plano cresce.

A luta pelo apoio ocorre quando o orador está considerando uma votação na terça -feira para adotar a resolução orçamentária da conferência, que estabelecerá a base para promulgar um projeto de lei em expansão, cheio de prioridades de política interna de Trump, incluindo financiamento de cortes de fronteira, política e impostos sobre impostos .

“Temos conversas muito produtivas, como todo mundo sabe, tudo isso faz parte do processo, e acho que estamos a caminho”, disse Johnson a jornalistas quando deixou o Capitólio na noite de segunda -feira. “Obtivemos a resolução através das regras e esperamos votar amanhã à noite”.

No entanto, essa linha do tempo enfrenta sérios ventos contra quando a resistência à resolução orçamentária aumenta na conferência do Partido Republicano, um sinal preocupante de Johnson, enquanto o músculo a medida é muscular por meio de sua fina maioria. Os republicanos só podem se dar ao luxo de perder um voto republicano e ainda adotar a resolução, assumindo total assistência e oposição democrática unânime.

Até segunda -feira à noite, o número de participantes do Partido Republicano era muito maior.

Em uma extremidade do espectro ideológico, há um déficit frustrado com o nível de despesas. Rep. Victoria Spartz (R-Ind.)anunciado Durante o fim de semana, ela estava “não na versão atual” da resolução, e o representante Tim Burchett (R-Tenn) disse que também se opôs, mas apontou que sua posição poderia virar se a liderança garantir que a conferência corraá Despesas federais no futuro.

Além disso, o representante Thomas Massie (R-Ky.), Que freqüentemente chega ao seu grupo,escreveu em x Na segunda -feira à tarde, “se o orçamento republicano for aprovado, o déficit piora, não é melhor”, indica que se opôs à medida.

EmPublicação noturna Na segunda-feira, o representante Warren Davidson (R-Ohio) declarou que “não há como aprovar o plano de orçamento @housegop até que inclua o plano para todas as despesas”, indicando que ele pode votar contra a resolução e que o Congresso discorda Evite um fechamento do governo no próximo mês.

Enquanto isso, no outro extremo da conferência, está moderado preocupado com os possíveis cortes no Medicaid na última lei da agenda de Trump, um grupo que vem tocando o alarme há dias. A resolução aborda o Comitê de Energia e Comércio, que tem jurisdição sobre o Medicaid, para encontrar pelo menos US $ 880 bilhões em cortes, que muitos acreditam que só podem ser alcançados com cortes importantes no Programa de Rede de Seguridade Social.

Johnson, líder da maioria da Câmara dos Deputados, Steve Scalise (R-La.) E o presidente do Comitê de Energia e Comércio, Brett Guthrie (R-Ky.) Currado com uma coorte de centristas no Capitólio na segunda-feira Na segunda -feira, a noite para discutir o Medicaid, uma conversa que parecia mover alguns moderados na direção certa, mas não selecionou o tratamento para todo o grupo.

De acordo com uma fonte, Guthrie “estabeleceu um menu de coisas que podem ser feitas sem tocar” os principais programas de redes de seguridade social, como garantir que as pessoas que não deveriam estar no Medicaid não sejam beneficiárias, impor requisitos de trabalho e retiradas da inflação da inflação Lei de Redução, que os democratas aprovaram em 2022.

Em um sinal positivo para Johnson, a representante Nicole Malliotakis (RN.Y.), que anteriormente se chamou de “curvando -se”, disse que era um “sim sim” depois de sair do escritório do orador. No entanto, outros centristas notaram progresso, mas disseram que ainda não estavam em apoio à medida.

“Ainda estou na categoria indecisa”, disse o representante David Valadao (R-Califórnia) para a colina após a reunião. “A liderança está fazendo todo o possível para levar isso pela linha. Muitas de nossas perguntas estão respondendo; elas estão abordando nossas preocupações”.

“O Medicaid ainda para muitos de nós é um grande problema e estamos apenas tentando garantir que isso não afete nossos constituintes, e mantemos as coisas que o presidente tem dito, o desperdício, a fraude e o abuso, fazendo a segurança que As pessoas que não se qualificam não fazem parte do sistema “, acrescentou. “E sinto que o orador e o líder da maioria e do chicote estão fazendo todo o possível para chegar lá e sinto que eles estão avançando”.

O representante Juan Ciscomani (R-Califórnia), que representa um distrito roxo, disse de maneira semelhante: “Acho que há mais conversas”, mas relatou “um pouco mais de clareza sobre algumas das perguntas que teve”.

“Então, estamos nos movendo na direção certa”, acrescentou.

Johnson, no entanto, ainda tem um trabalho aparado para se juntar aos centristas do plano. O representante Jeff Van Drew (RN.J.), por exemplo, disse ao The Hill na segunda -feira que ligou para Trump no início do dia para expressar sua oposição à resolução do orçamento devido aos possíveis recortes do Medicaid, alertando o presidente que pode votar contra a medida.

“Liguei para ele para que ele saiba que acho que dói, acho que o caucus republicano dói, acho que machuca as pessoas em um colarinho azul. Drew disse.” poderia votar nisso, mas também há uma boa possibilidade de que não.

E o representante Tony Gonzales (R-Texas), que dirige a Conferência Hispânica do Congresso, disse a jornalistas na segunda-feira que era um “sólido indeciso” na legislação, citando os possíveis cortes do Medicaid e o desejo de que o grupo foi incluído alto -Para as discussões do avivamento no futuro. A posição seguiu uma carta que o grupo enviou a Johnson na semana passada que ele alertou sobre os cortes no programa da Rede de Seguridade Social.

“Acho que precisamos de mais informações”, disse Gonzales. “Acho que muitos de nossos membros precisam de mais informações”.

Johnson, enquanto isso, sustentou que o projeto de lei da agenda de Trump não irá estripar o Medicaid, especialmente depois que Trump disse que não queria impactar significativamente o programa de redes de seguridade social. Quando perguntado sobre os possíveis cortes ao deixar o Capitólio na noite de segunda -feira, Johnson disse que “o Medicaid não é mencionado em nenhum lugar da resolução”.

“E assim, todas essas discussões sobre políticas, tivemos nas semanas que ficamos enquanto uma legislação real nos ocorreu”, acrescentou. “Então, todos devem entender isso. Há muitas informações erradas sobre o que é.”

O impulso do Partido Republicano a adotar uma resolução orçamentária ocorre quando o orador procura este mês.

A resolução estabelece um andar de US $ 1,5 bilhão para despesas entre comitês com uma meta de US $ 2 bilhões, coloca um teto de US $ 4,5 bilhões no impacto do déficit de qualquer plano republicano para estender os cortes de impostos de Trump em 2017 em 2017 e inclui US $ 300 bilhões em despesas adicionais para despesas de fronteira para a borda da fronteira. e defesa e um aumento no limite de dívida de US $ 4 bilhões.

Os republicanos no Capitólio Hill buscam usar o processo de reconciliação orçamentária para avançar nas partes principais da agenda de Trump, que, se bem -sucedidas, permitiriam ao partido evitar a oposição democrata no Senado.

No entanto, as duas conferências devem primeiro adotar uma resolução orçamentária para desbloquear o processo. O Comitê de Regras da Câmara avançou a medida de um voto da linha do partido na noite de segunda -feira.

Johnson reconheceu que os participantes do Partido Republicano colocaram isso em uma situação difícil antes de segunda sabe disso. “

E ele perguntou se ele tem um plano B se os republicanos da Câmara dos Deputados não avançam na resolução do orçamento nesta semana, Johnson disse: “Eu tenho um livro de brincadeiras completo, mas não vou lhe dizer isso”.

