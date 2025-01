Johnson convida Trump para discursar no Congresso em março

O presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), convidou o presidente Trump para fazer seu primeiro discurso ao Congresso em 4 de março.

“A sua administração e o 119º Congresso, trabalhando juntos, têm a oportunidade de tornar estes próximos quatro anos alguns dos mais importantes da história da nossa nação”, escreveu Johnson num comunicado. carta de sábado para o presidente.

“Para esse fim, é uma grande honra e privilégio convidá-lo para discursar em uma sessão conjunta do Congresso na terça-feira, 4 de março de 2025, na Câmara da Câmara dos EUA, para compartilhar sua visão America First para nossa legislação. futuro. Aguardo ansiosamente sua resposta.”

O presidente Biden foi convidado a dar o Estado da União direção na mesma época do ano passado.

O convite de Johnson a Trump segue-se a uma reunião na Casa Branca com Johnson e o líder da maioria no Senado, John Thune (RSD), durante a primeira semana de Trump no cargo.

A Casa Branca ainda não confirmou a presença de Trump na sessão conjunta de 4 de março, no entanto, espera-se que o presidente aceite.

“A Era de Ouro da América começou”, escreveu Johnson sobre o novo mandato de Trump.

Os republicanos mantiveram um espírito de uníssono à medida que a sua trifeta se materializa numa nova sessão legislativa e numa nova administração presidencial.

“Graças à sua forte liderança e ações ousadas nos primeiros dias da sua presidência, a América já está a experimentar um ressurgimento do patriotismo, da unidade e da esperança para o futuro.”

