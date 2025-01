Johnson diz ao Partido Republicano que Trump quer pacote de reconciliação

O presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), Disse aos republicanos da Câmara no sábado que o presidente eleito Trump quer aprovar um pacote de reconciliação, uma estratégia que vai contra o esforço de dois projetos de lei que vários outros legisladores republicanos vinham pressionando.

Johnson fez o anúncio durante uma reunião privada do Partido Republicano em Fort McNair, disseram cinco fontes presentes ao The Hill, enquanto a conferência se reunia para discutir planos para fazer avançar a legislação através do processo de reconciliação orçamental. A trifeta republicana (que assumirá o controlo total da Casa Branca e de ambas as casas do Congresso nas eleições de 2024) procura utilizá-la para contornar a oposição democrata e aprovar muitas das suas prioridades.

Johnson disse aos legisladores que o presidente eleito deseja aprovar “um grande e belo projeto de lei”, segundo duas das fontes.

A posição de Trump contrasta directamente com a preferência de muitos republicanos no Capitólio, incluindo o líder da maioria no Senado, John Thune (R-D.), que revelou um plano no mês passado que inclui dois pacotes de reconciliação. O primeiro centrar-se-ia na segurança e defesa das fronteiras, e o outro centrar-se-ia na extensão dos cortes fiscais da era Trump, que têm algumas disposições previstas para expirar no final de 2025.

Além disso, o conservador House Freedom Caucus apoiou o plano duplo em dezembro, escrevendo numa carta a Johnson que a Câmara deveria avançar num pacote centrado na fronteira e num segundo que abrangesse impostos e outras questões.

O deputado Andy Harris (R-Md.), Presidente do Freedom Caucus, reiterou essa posição na manhã de sábado.

“Há um grupo de nós que apoia a divisão em duas partes”, disse Harris à Fox News em entrevista. “A primeira peça, uma fronteira muito pequena onde damos ao presidente o dinheiro que ele precisa para proteger a nossa fronteira sul e começar a deportar estrangeiros criminosos ilegais.”

“O presidente precisa de alguns fundos agora e essa é a maneira mais rápida de o fazer, e é assim que, mais uma vez, um grupo de nós pensa que deveríamos fazê-lo”, acrescentou mais tarde. “Guarde a conta grande, grande e linda até o verão, porque vai levar tempo para resolver isso.”

Stephen Miller, o novo vice-chefe de gabinete de política de Trump, também apoiou a abordagem de dois pacotes.

A posição de Trump, no entanto, alinha-se com a do presidente do House Ways and Means, Jason Smith (R-Mo.), que insistiu que o Congresso deveria planear um pacote de reconciliação, e não dois, citando compromissos legislativos anteriores e a margem estreita. Os republicanos têm neste Congresso.

“Não houve duas reconciliações que tenham sido sancionadas no mesmo ano”, disse Smith no mês passado. “E por que pensaríamos que com uma maioria de 219 a 215 teríamos um desempenho superior?”

Emily Brooks contribuiu.

