Johnson enfrenta um caminho difícil pela frente na agenda de Trump após a votação dramática do presidente

O presidente da Câmara Mike Johnson (R-La.) Segurou seu martelo em meio a uma ameaça do flanco direito do Partido Republicano na Câmara, mas administrar o Partido Republicano na Câmara não será mais fácil a partir daqui.

A dramática votação de sexta-feira no plenário da Câmara, na qual três republicanos quase mantiveram Johnson fora do martelo antes de dois deles reverterem o curso para apoiá-lo, mostrou os desafios futuros enquanto Johnson tenta forçar a ambiciosa agenda legislativa do presidente eleito Trump com uma navalha. pequena maioria na Câmara.

Cerca de uma dúzia de republicanos recusaram o seu apoio a Johnson antes da votação, exigindo que Johnson se comprometesse com a redução de gastos e com um processo mais aberto para a elaboração de legislação importante.

O deputado Chip Roy (R-Texas), que reteve seu apoio a Johnson até a votação, referiu-se à frustração generalizada com a forma como Johnson lidou com um projeto de lei de gastos de curto prazo em dezembro, ao emitir um aviso.

“Se algo acontecer como aconteceu antes, pouco antes do Natal, haverá consequências”, disse Roy aos repórteres após a eleição de Johnson.

O objetivo de vários membros que inicialmente retiveram os seus votos para presidente, disse Roy, “era deixar claro à conferência que há um grupo de pessoas que quererão ter a certeza de que realmente cumpriremos”.

Johnson, por sua vez, emitiu uma declaração pública pouco antes da votação prometendo criar forças-tarefa para implementar reformas que encolheriam o governo. E depois de receber o martelo, ele projetou abertura ao escrutínio dos membros.

“É uma situação muito diferente da do último Congresso, e vocês podem me responsabilizar por isso”, disse Johnson aos repórteres após a votação. “Teremos um processo de baixo para cima, conduzido pelos membros, para esta legislação realmente importante, e devemos ter sucesso. “Não temos margem para erro.”

A principal prioridade de Johnson agora será elaborar um ou dois projetos de lei repletos de itens da agenda de Trump, como a extensão dos cortes de impostos de Trump e a abordagem da segurança fronteiriça, que ele pretende passar através de um processo de “reconciliação” partidária que evite a ameaça. do obstrucionismo democrático.

Mas conseguir que o rebelde Partido Republicano da Câmara apoie o pacote pode revelar-se uma tarefa tão difícil para Johnson como foi garantir os votos para ser reeleito presidente.

Na pequena maioria da Câmara, a oposição de apenas um ou dois membros pode afundar qualquer medida partidária. A Câmara tem atualmente 219 republicanos e 215 democratas, e essa margem diminuirá ainda mais à medida que vários membros da Câmara se juntem à administração Trump.

Líder da maioria no Senado, John Thune (RSD) em entrevista à NBCKristin Welker, para “Meet the Press”, que ocorreu quando a Câmara elegeu seu presidente, disse que Johnson tem “um trabalho muito, muito difícil” com essa margem.

“Há muitas pessoas indo em direções diferentes”, disse Thune. “Quero dizer, como você sabe, com uma margem estreita como essa, qualquer membro individual da Câmara dos Representantes pode ter um impacto enorme.”

“Precisaremos trabalhar em estreita colaboração como Senado e com a Casa Branca como equipe se quisermos alcançar uma agenda que queremos alcançar para o povo americano”, disse Thune.

Os planos para esse enorme projeto de lei de prioridades de Trump também tomaram um novo rumo na semana passada, com as exigências surpreendentes de Trump no mês passado para aumentar o teto da dívida. Para satisfazer o pedido de Trump, os republicanos da Câmara chegaram a um acordo em Dezembro para aumentar o limite máximo da dívida no projecto de reconciliação em 1,5 biliões de dólares, combinando-o com cortes de gastos de 2,5 biliões de dólares.

Mas será muito difícil determinar esses cortes e satisfazer essas exigências de despesas elevadas, como previsto pelo deputado Ralph Norman (RS.C.), um dos republicanos que votou num candidato diferente de Johnson antes de o apoiar.

“Quando surgirem projetos de reconciliação e as pessoas tiverem que se sacrificar, porque cada dólar gasto aqui tem um campeão, lute por isso”, disse Norman sobre o que espera do presidente da Câmara.

“Se o corte for definido como uma redução no aumento, isso não agradará a muitos de nós e não o toleraremos”, acrescentou Norman.

O deputado Keith Self (Texas), o outro republicano que mudou seu voto de outro candidato para Johnson, disse que os compromissos de Johnson sobre quem elaboraria aquele enorme projeto de lei ajudaram a convencê-lo.

“Fortalecemos a equipa de reconciliação, porque sabemos que será um enorme esforço fazer com que a agenda de Trump seja transversal ao pacote de reconciliação”, disse Self. “Assim, fortalecemos a equipe de negociação. “Isso é tudo que fizemos.”

Self recusou-se a detalhar quem seria a equipe de negociação, mas disse que incluiria membros além da liderança, incluindo membros do House Freedom Caucus.

Os republicanos da Câmara realizarão uma sessão de planejamento durante todo o dia no sábado para o projeto de lei da agenda de Trump.

As lutas de Johnson não param por aí.

Onze membros do conselho do grupo conservador linha-dura, incluindo Roy, também enviaram uma carta de advertência a Johnson.

Os membros disseram que, embora tenham votado em Johnson como Presidente “devido ao nosso forte apoio ao Presidente Trump e para garantir a certificação oportuna dos seus eleitores”, eles tinham “reservas sinceras em relação ao histórico do Presidente”.

Os membros fizeram uma série de pedidos na carta, incluindo que o pacote de reconciliação deveria reduzir os gastos e o défice, que os membros deveriam ser autorizados a propor alterações à legislação e que os líderes deveriam aderir a uma regra de 72 horas para dar aos membros tempo para ler. e debater a legislação proposta.

O número de membros nessa carta é notável dado o novo limite de 9 membros para desencadear uma votação antecipada para destituir o Presidente, conhecida como “moção de anulação”. Se todos os 11 se unissem, poderiam destituir Johnson da presidência.

O deputado Andy Ogles (R-Tenn.), um dos 11 que assinaram a carta, disse que a ameaça de impeachment é uma importante medida de responsabilização.

“Você tem que ter cuidado. Ninguém quer ter, você sabe, uma espada pendurada sobre a cabeça, mas temos uma moção para derrubá-la por um motivo”, disse Ogles sobre Johnson. “Eles deram-lhe um emprego. Ele tem que fazer esse trabalho.”

Mike Lillis, Mychael Schnell e Rebecca Beitsch contribuíram.

