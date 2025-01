Johnson se encontrará com Trump no dia de Ano Novo em Mar-a-Lago e discutirá ‘estratégia’

Johnson se encontrará com Trump no dia de Ano Novo em Mar-a-Lago...

O presidente Mike Johnson (R-La.) planeja se reunir com o presidente eleito Trump em Mar-a-Lago no dia de Ano Novo para discutir “estratégia”, enquanto o principal republicano da Câmara se prepara para a eleição do presidente da Câmara na sexta-feira.

“Estarei com ele em Mar-a-Lago no dia de Ano Novo”, disse Johnson à News Radio 710 KEEL em Shreveport, Louisiana, de acordo com um relatório publicado na terça-feira. “Vamos traçar alguma estratégia.”

Johnson disse que o presidente eleito inicialmente queria revelar seu apoio ao presidente no dia de Ano Novo, mas adiou para segunda-feira.

“Eu queria tirar fotos e fazer um grande apoio naquele dia”, disse o republicano da Louisiana. “Liguei para ele ontem e disse: ‘Sr. Presidente, vamos em frente e fazer isso’, ele fez.”

Trump ofereceu seu apoio “completo e total” ao presidente em uma postagem do Truth Social.

“NÃO DESPERDIÇAMOS ESTA GRANDE OPORTUNIDADE QUE NOS DERAM”, escreveu o presidente eleito. “O povo americano precisa de alívio IMEDIATO de todas as políticas destrutivas da última administração.”

“O presidente Mike Johnson é um homem bom, trabalhador e religioso. Ele fará a coisa certa e continuaremos VENCENDO. “Mike tem meu apoio total e completo”, acrescentou.

Em seus comentários na véspera de Ano Novo em seu resort em Palm Beach, Trump também disse que faria ligações em nome de Johnson, se necessário, de acordo com O jornal New York Times. O presidente eleito parecia confiante de que o parlamentar manteria sua posição como presidente e previu que “teremos uma votação bem sucedida”.

Johnson enfrenta uma votação acirrada na sexta-feira, com uma estreita maioria na Câmara e pelo menos um legislador republicano, o deputado Thomas Massie (R-Ky.), Prometendo votar contra ele. Você só pode perder um voto do Partido Republicano, presumindo que todos os membros estejam presentes e votem em um candidato.

No entanto, vários outros republicanos, como os deputados Chip Roy (R-Texas), Victoria Spartz (R-Ind.), Andy Harris (R-Md.) e Andy Biggs (R-Ariz.), ainda parecem estar em a cerca da corrida.

