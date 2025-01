Johnson sobre segurança nacional: a administração Biden falhou em priorizar ‘as coisas certas’

O presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), Criticou a forma como a administração do presidente Biden lidou com a segurança nacional após o ataque mortal com um caminhão em Nova Orleans, argumentando que eles não priorizaram “as coisas certas”.

Johnson disse que conversou com o governador da Louisiana, Jeff Landry (R), e com a procuradora-geral do estado, Liz Murrill (R), que, segundo ele, estão “fazendo um ótimo trabalho” no local. Ele observou que as autoridades locais estão “fazendo tudo o que podem”, mas argumentou que “os parceiros federais devem fazer o seu trabalho”.

“E há alguma frustração, expressada desde o topo do programa que considero muito bem colocada. Você sabe, há quatro anos o governo Biden parou de prestar atenção. Quero dizer, em nossa opinião, eles não priorizaram as coisas certas”, disse Johnson durante sua aparição na quinta-feira no “Kudlow” da Fox Business.

“O FBI estava fazendo todas essas coisas diversas e variadas, colocando ênfase em suas investigações e focando, você sabe, nos católicos conservadores e nos pais preocupados nas reuniões do conselho escolar e em todas essas outras coisas, eles tentaram nos convencer de que a maior ameaça para a pátria era extremismo com motivação racial”, acrescentou. “Quando todos olhamos para a fronteira aberta e pensamos, logicamente, que isso poderia levar a ataques terroristas no futuro”.

Shamsud-Din Jabbar, 42 anos, é o suspeito por trás do ataque de caminhão em Nova Orleans no dia de Ano Novo que matou pelo menos 14 pessoas e feriu dezenas de outras. Jabbar bateu uma caminhonete Ford contra uma multidão na Bourbon Street antes de ser morto pela polícia. Ele era um cidadão americano do Texas que serviu nas forças armadas de 2007 a 2020.

Uma bandeira do ISIS e uma postagem nas redes sociais simpática ao grupo terrorista designado pelos EUA foram descobertas posteriormente, segundo a polícia.

Johnson fez comentários semelhantes na Fox News na quinta-feira, criticando o governo Biden pela forma como lidou com a fronteira entre os EUA e o México.

Na Fox Business, Johnson disse que é necessária uma “mudança dramática”.

“E isso enfatiza, mais uma vez, por que esta eleição foi tão importante para o país e não podemos trazer o presidente Trump aqui logo, faltando 18 dias para sua posse e a chegada de seu gabinete e precisamos de todas essas pessoas que ele escolheu, que existem ‘caras da Lei e da Ordem’ que assumirão o controle dessas agências, incluindo o FBI e o Departamento de Justiça, para começarem a trabalhar imediatamente”, disse ele a Larry Kudlow.

