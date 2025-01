Joker: Folie à Deux lidera as indicações ao Razzie Awards de 2025 com 7 indicações

Todd Phillips Coringa 2 continua a quebrar todos os tipos de recordes no sentido negativo, alcançando em conjunto o maior número de Nomeações para Razzie em 2025. A sequência, lançada cinco anos depois de seu antecessor, Joker, recebeu críticas péssimas em seu lançamento em outubro de 2024. Além disso, fracassou nas bilheterias globais, acumulando apenas US$ 207,5 milhões com um orçamento estimado de 190 a 200 milhões de dólares. Como tal, faz sentido que Joker: Folie à Deux tenha recebido tantos Razzie Awards este ano.

Coringa: Folie à Deux é indicado para Pior Filme no Razzie Awards 2025

O Golden Raspberry Awards confirmou recentemente suas indicações para Piores Filmes de 2024, entre outras categorias. Decidida por 1.202 membros do Razzie, incluindo entusiastas de cinema, críticos de cinema e jornalistas, a lista incluiu Joker 2 em sete grupos diferentes.

Além de Joker 2, Madame Web da Sony, a popular adaptação de videogame Borderlands, a cinebiografia de Ronald Reagan Reagan e Megalopolis de Francis Ford Coppola também apareceram na categoria Pior Filme de 2024 de Razzie. Joaquin Phoenix, que ganhou o Oscar de Melhor Ator por sua interpretação do príncipe palhaço do crime em 2019, e Lady Gaga também chegaram às categorias de Pior Ator e Atriz Principal do infame prêmio, respectivamente.

Ainda na categoria Pior Diretor, Todd Phillips, acompanhado por SJ Clarkson da Madame Web e o lendário Francisco Ford Coppolaentre outros. Os três grupos Razzie restantes que incluíram Joker 2 compreendem as categorias de pior roteiro, pior prequela, remake, cópia ou sequência, bem como as categorias de pior combinação de tela.

Embora ainda estejam atrás de Joker 2, Madame Web, Borderlands, Reagan e Megalopolis também fizeram sucesso no Prêmio Razzie 2024recebendo seis indicações cada. Os fãs poderão conhecer os “vencedores” do 45º Razzie Awards anual no dia 1º de março, que poeticamente é o dia em que o Oscar deste ano também será realizado.

Originalmente relatado por Apoorv Rastogi em super-herói.