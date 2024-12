Jokowi comemora a primeira passagem de ano após sua aposentadoria. Assistindo fogos de artifício com milhares de moradores solitários

Sozinho, AO VIVO – O sétimo presidente da República da Indonésia, Joko Widodo ou Jokowi, celebra a passagem de ano de 2025 juntamente com milhares de residentes em noite sem carro que foi realizado em Jalan Slamet Riyadi, em frente à Prefeitura de Solo. A presença do ex-prefeito de Solo surpreendeu os moradores que aguardavam o réveillon em Solo.

Ouvir VIVAJokowi chegou à área de Ngarsopuro, justamente em frente ao templo Mangkunegaran, Solo, por volta das 23h30. Acompanhado por agentes da Paspampres, Jokowi apareceu para cumprimentar os visitantes do mercado noturno de Ngarsopuro. Vestindo uma jaqueta azul, o ex-governador do DKI Jacarta foi paciente ao cumprimentar os visitantes que celebravam a véspera de Ano Novo na região.

Além disso, Jokowi também caminhou pelo mercado noturno de Ngarsopuro até o cruzamento do mercado Pon, localizado próximo à área de Jalan Slamet Riyadi, Solo. No caminho isso acontece noite sem carro ou livre de veículos motorizados à noite para dar as boas-vindas ao Ano Novo de 2025.

O 7º Presidente da República da Indonésia, Jokowi

Visitantes, não apenas idosos, jovens e crianças, correram para se aproximar do presidente de dois mandatos para apertar sua mão e tirar fotos com ele. Havia tantos vizinhos que queriam se aproximar que os agentes do Satpol PP e do Paspampres se esforçaram para deter os vizinhos que ainda tentavam se aproximar.

Quando o relógio bateu 00h00 WIB, Jokowi, que estava cercado por oficiais do Paspmpres, parecia estar aproveitando a véspera de Ano Novo assistindo aos fogos de artifício no cruzamento de Pasar Pon. Embora estivesse chuviscando, isso não diminuiu o entusiasmo de Jokowi em comemorar sua primeira passagem de ano depois de se aposentar junto com milhares de pessoas no evento.noite livre.

Jokowi disse que celebrou deliberadamente o Ano Novo na cidade de Solo porque é muito movimentada e festiva. A área de Ngarsopuro é o destino de Jokowi para curtir o Réveillon de 2025 porque o local é de fácil acesso e não muito movimentado, por isso é fácil estacionar o carro.

“(Escolha Ngarsopuro) porque encontrar estacionamento é fácil”, disse ele.

Nessa ocasião, Jokowi não se esqueceu de transmitir as suas saudações de Ano Novo ao povo indonésio. “Quero desejar-lhe um feliz Ano Novo de 2025. Vamos recebê-lo com otimismo, com um espírito otimista para uma Indonésia melhor, para um futuro melhor para a nossa sociedade”, disse ele.

