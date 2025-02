Jokowi enfatizou que o apoio a Pabowo Subianto é um candidato presidencial de 2029

Sozinho, viva -O sétimo presidente da República da Indonésia, Joko Widodo, disse sua presença no 17º aniversário do Partido Gerindra, que será realizado no sábado, 15 de fevereiro de 2025, amanhã. Jokowi deixou sua residência pessoal sozinha e voou para Yakarta na sexta -feira, 14 de fevereiro de 2025.

Pantuan Viva, ex -prefeito de solo, deixou sua residência pessoal no Jalan Kutai UTARA No. 1 Sumber Village, distrito de Banjarsari, apenas às 11:30 Wib. Ao sair de casa, Jokowi não parecia acompanhado por sua esposa, Iriana Jokowi. Ele só era acompanhado pelo assistente e Paspampres.

O ex -governador de Dki Yakarta disse que estaria presente na série de 17 anos da festa de Gerindra amanhã.

 7º Presidente da Indonésia Jokowi junto com o presidente da Indonésia Pabowo Subianto

“Sim, isso está presente no aniversário de Gerindra amanhã de manhã”, disse Jokowi antes de deixar sua residência pessoal na sexta -feira, 14 de fevereiro de 2025.

Ele deu as boas -vindas à equipe de Pabowo Subianto como presidente do Partido Gerindra, através das Rapimas do partido concordou no extraordinário Congresso. Segundo ele, o ex-ministro da Defesa 2019-2024 era uma figura muito boa e tinha uma liderança forte. E uma ampla visão em vários campos.

“Eu acho que é muito bom, sim, a figura de um líder que precisa do jogo, a festa de Gerindra. Sim liderança Strong tem uma visão política, visão econômica, visão social, visão de defesa e outra visão. Eu acho que é muito bom “, explicou ele.

Enquanto relacionado à decisão do Partido Gerindra, que novamente propôs a Pabowo como candidato presidencial nas eleições presidenciais de 2029, segundo ele um bom passo. Jokowi disse, apoiando a decisão.

“Muito bom. Suporte totalmente”, disse ele.