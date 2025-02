Jokowi não estava presente em seu certijab, Pramono Anung: aquele que convidou este evento não fui eu

Yakarta, vivo – O ex -governador de Dki Yakarta, Joko Widodo, não estava presente na entrega de cargos ou governador de Sertijab de Yakarta, que atualmente é liderado pelo governador Pramono Anung. Pramono disse que não sabia por que Jokowi não estava presente.

Leia também: Ausente no Pramono -no Karno Sertijab, o nome Jokowi foi animado

“Aquele que convidou esse evento não fui eu. Tornei -me governador depois de ser nomeado antes, é claro que não convidei”, disse Pramono a jornalistas depois de participar de Sertijab.

Quando os jornalistas perguntaram se Jokowi havia lhe dado uma mensagem, Pramono admitiu que seria aberto se o sétimo presidente da Indonésia gostaria de discutir com ele sobre o problema de Yakarta.

Leia também: Pramono: Sou grato por mais anies e Sr. Ahok já estar em harmonia

“Quando eles pareciam, a maioria deles (o ex -governador da DKI estava presente). Certamente eu não sabia disso (a razão pela qual Jokowi estava ausente). Mas tenho certeza, também discuti aberto e bem com o Sr. Jokowi para Yakarta” Pramono disse.

“Eu sempre digo que a construção de Yakarta exige cooperação com tudo”, concluiu.

Leia também: Depois de se encontrar com Jokowi, Budi Arie alegou falar sobre o Partido Super TBK

O relacionamento de Pramono e Jokowi é muito próximo. Acredita-se que Pramono seja o secretário do Gabinete ou Seskab por 2 períodos do Presidente Jokowi (2014-2019 e 2019-2024).

A partir da observação do Viva no local, vários funcionários do ex -governador de Yakarta também participaram do evento de Sertijab. Eles são Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) e Anies Baswedan. No entanto, no meio das fileiras dos personagens presentes, a figura do Jokowit não era visível.

A ausência de Jokowi também é uma preocupação, para convidar os aplausos da platéia quando seu nome é mencionado na lista de convidados.

https://www.youtube.com/watch?v=lw_mzztqyjg