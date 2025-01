Jon Silk, do Pacífico, é um pirata exclusivo em clipe profundo

Comingeon tem o prazer de estrear o exclusivo no fundo Clipe do novo thriller de sobrevivência da Saban Films. O filme já está em cartaz em cinemas selecionados e já está disponível para aluguel ou compra em plataformas digitais.

“Este thriller cheio de ação segue piratas modernos em busca de drogas afundadas, sequestrando um barco turístico e forçando-os a mergulhar em águas infestadas de tubarões para recuperar o contrabando”, diz a sinopse oficial do filme.

Confira o clipe exclusivo abaixo (Assista a mais clipes e trailers)

Quem está no clipe profundo?

O vídeo apresenta Jon Seda (Selena, Pacific) como Jordan Devane, o capitão de um grupo de piratas modernos. O elenco também inclui Richard Dreyfuss como Seamus, Callum McGowan como Gregg Branham, Scout Taylor Compton como Cassidy Branham, Stuart Townsend como Daemon Benz, Maverick Kang Jr. como Pierre, Tom O’Connell como Chason, Tofan Pirani como Apache, Lorena Sarria como como Itsara e muito mais. Isso marca o mais recente projeto de tubarão de Dreyfuss, cinco décadas desde o lançamento teatral do icônico thriller de Steven Spielberg, Tubarão, em 1975.

Into the Deep é dirigido por Christian Sesma a partir de um roteiro co-escrito por Chad Law e Josh Ridgway. A equipe criativa também inclui o diretor de fotografia Niccolo de la Fere, o editor Eric Potter, o compositor Andy Fosberry e o coordenador de dublês Jakkrit Kanokpodjananon. É produzido por Chad Law e Daemon Hillin também atuando como produtores. Além disso, o filme também recebeu uma classificação R da Motion Picture Association por “Violence and Bloody Language”.