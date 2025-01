Jonatan Christie disse depois de chegar às oitavas de final do Indonesia Masters 2025

VIVA – O jogador individual masculino indonésio Jonatan Christie avançou com sucesso para as oitavas de final do torneio BWF Super 500 Indonesia Masters 2025.

Isso ocorreu depois de derrotar com sucesso o representante taiwanês Su Li Yang por 21-13, 21-15 na partida entre os 32 primeiros, realizada em Istora Gelora Bung Karno Senayan Jacarta, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

Após a partida, Jonathan revelou o segredo do seu sucesso na conquista da vitória. Segundo ele, soube aplicar suas estratégias e padrões de jogo de maneira sólida desde o início.

“Louvado seja Deus por poder regressar a Istora depois de dois jogos em Istora, nomeadamente o Aberto da Indonésia e o Masters (2024), terem sido bastante decepcionantes, perdendo na primeira eliminatória, e agora podemos qualificar-nos para a segunda eliminatória”, disse Jonatan . conforme relatado por Antara.

Nas oitavas de final, o campeão do Indonesia Masters 2023 enfrentará o vencedor da partida entre Loh Kean Yew (Cingapura) e Lin Chun-Yi (Taiwan).

Antecipando o jogo dos oitavos-de-final, Jonathan admitiu que não quer perder a concentração e o ímpeto para que os seus passos neste torneio corram bem.

“Não creio que o desempenho de hoje tenha sido 100 por cento, porque tive que me adaptar rapidamente depois de voltar da Índia. “Espero que da próxima vez seja ainda melhor”, disse Jonathan.

Falando em gols, o campeão dos Jogos Asiáticos de Jacarta-Palembang 2018 disse que está tentando obter o máximo de pontos antes do torneio BWF Super 1000 All England Open e do Campeonato Asiático de Badminton (BAC), que acontecerão em março e abril, respectivamente.

Além disso, na edição do ano passado, Jonathan conseguiu sagrar-se campeão.

“Depois desta partida individual há All England e BAC, esses são os pontos máximos (altos), e goste ou não (tenho que) conseguir outro acúmulo de pontos para poder administrar o ranking (mundial) e eu queremos (funcionar) de uma forma ideal aqui”, disse Jonatan.

Até agora, a Indonésia classificou 10 representantes para as oitavas de final. Além de Jonatan, também estiveram presentes as simples femininas Gregoria Mariska Tunjung e Putri Kusuma Wardani, além das duplas femininas Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, que avançaram para a segunda fase.