Jordan Addison, dos Vikings, e Jameson Williams, dos Lions, são mais do que peças complementares em ataques de passes explosivos

Na noite de domingo, dois dos NFL As melhores equipes se enfrentarão, com o título da NFC Norte e o primeiro colocado da conferência em jogo.

Muitos esperavam que o Detroit Lions estivesse em uma posição como esta, mas o mesmo não aconteceu com o Minnesota Vikings. Eles também percorreram caminhos divergentes para chegar a este lugar. No entanto, uma coisa que cada um de seus caminhos tem em comum é a quebra de seu segundo wide receiver. Jameson Williams e Jordan Addison emergiram nesta temporada como estrelas por direito próprio, e não apenas como peças complementares ao lado de Amon-Ra St. Brown e Justin Jefferson.

Williams conseguiu 52 passes para 967 jardas e sete touchdowns em 14 jogos disputados. Addison, em seus 14 jogos, tem 62 agarramentos para 875 jardas e nove touchdowns. Eles são dois dos 26 recebedores em toda a liga com pelo menos 20 recepções de mais de 15 jardas, e cada um deles está entre os 35 primeiros em jardas por rota percorrida entre os 140 wide receivers que correram 100 rotas ou mais, de acordo com para TruMedia.

E durante a segunda metade da temporada, eles foram ainda melhores.

Desde que Williams voltou da suspensão na semana 10, ele conseguiu 35 passes para 606 jardas e quatro touchdowns, colocando-o em um ritmo de temporada completa de 74 recepções para 1.288 jardas e oito touchdowns. Nesse mesmo período, Addison teve 43 recepções para 602 jardas e sete touchdowns, liderando uma linha de recepção para toda a temporada de 91-1.279-15. Williams ocupa o 16º lugar e Addison o 19º durante esse período em jardas ajustadas por rota, o que explica coisas como a maior importância das primeiras descidas e touchdowns em comparação com as recepções que não ganham jardas suficientes para mover as correntes.

A coisa mais importante que os Leões querem realizar com Williams é dar-lhe a bola enquanto se move a toda velocidade, mesmo que isso signifique jogá-la para outra pessoa. Williams não participou do NFL partida porque ele estava saindo de uma ruptura no ligamento cruzado anterior após sua última temporada na faculdade, mas ele afirma que pode correr a corrida de 40 jardas em menos de 4,2 segundos. Isso faria dele o homem mais rápido da história da NFL, e vê-lo acelerar os defensores, não é exatamente difícil ver que esse é o caso.

A especialidade de Williams são rotas profundas e inovadoras. Em lances de pelo menos 15 jardas, via TruMedia, ele pegou 11 dos 18 passes para 314 jardas e dois touchdowns durante o período mencionado desde seu retorno da suspensão. Apenas seis jogadores em toda a liga têm mais jardas nesses tipos de passes. (Um deles é Addison). Durante o mesmo período, ele tem 243 jardas em in-breakers, mais do que todos os jogadores da liga, exceto Tyreek Hill, AJ Brown e Ja’Marr Chase.

Os Vikings estão pedindo a Addison para fazer coisas um pouco mais do tipo “receptor puro” do que os Vikings fizeram com Williams, mas ele não é muito menos explosivo. Como mencionado acima, ele é um dos poucos jogadores com mais jardas de passes profundos durante a segunda metade da temporada do que Williams. Ele é capaz de conseguir isso graças à sua combinação de velocidade, rastreamento de bola e controle corporal.

Quando você pensa sobre o tipo de jogador que Addison era na faculdade em Pittsburgh e na USC, é fácil ver por que os Vikes o fazem fazer coisas do tipo “receptor” também. Ele é um técnico de rota, usando tempo, falsificações corporais e precisão para chegar ao lugar certo na hora certa, e então colocando suas habilidades físicas em prática para fazer uma jogada com a bola e/ou ganhar jardas após a recepção.

Quando essas duas equipes se encontrarem no domingo (com o perdão do trocadilho), a maior parte da atenção (tanto das defesas quanto dos observadores interessados) provavelmente irá para St. Brown e Jefferson. Ambos são Pro Bowlers e provavelmente All-Pros. Mas eles não devem ofuscar completamente os seus companheiros de chapa, que se tornaram excelentes jogadores por mérito próprio.