Jordan dá críticas à revisão dos funcionários federais: ‘ridícula’

O representante Jim Jordan (R-Ohio) criticou as críticas à revisão de milhares de funcionários federais, dizendo que algumas das críticas são “ridículas”.

Jordânia unido “Fox News Sunday” para discutir o Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) e o corte de vários empregos federais.

No ar, Jordan notou uma história recente dirigida por The Washington Post Dito isto, depois de cortar a equipe, um parque nacional na Califórnia lançou o único serralheiro que poderia estar preso do lado de fora do banheiro.

“Agora, se isso não é … quero dizer, é o melhor que você pode fazer? A verdadeira pergunta é: como os visitantes se trancaram nos banheiros? Jordan questionou.” “

A Jordânia admitiu que pode ter havido erros cometidos como parte das ações rápidas de Doge que reestruturam o governo federal, mas entende que existe uma verdadeira urgência com o governo Trump para reduzir a “despesa desnecessária”.

“O único tipo que pode desbloquear as pessoas que de alguma forma estão trancadas em um banheiro em um parque nacional?” Reiterado. “Isso é ridículo.”

Ele criticou o Partido Democrata por suas críticas a demissões e disse que são “bastante loucas”. Os democratas estão tocando o alarme de que os cortes serão prejudiciais e danificarão o país e os meios de subsistência do povo.

Jordan apontou que o presidente Trump fez campanha para reduzir custos e simplesmente continua com suas promessas.

“Em vez disso, os democratas atacaram o cara que expõe as despesas estúpidas, como nos ajudar a se livrar das despesas estúpidas?” Jordan questionou.

Fonte