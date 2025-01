Jornalista Americano Propalestino de Deporgos da Suíça

Mas Abunimah teria sido mantido em uma célula solitária sem ser acusado de nenhum crime

As autoridades suíças expuseram o executivo eletrônico da Intifada Media Outlet por eletrônico depois de serem trazidos e mantidos por três dias, escreveu o jornalista palestino-americano na segunda-feira na segunda-feira, Ali Abunimah, no X.

O jornalista de colapso foi preso na Suíça no sábado, poucas horas antes de falar em um evento em Zurique.

“Não queremos o odiador islâmico de judeus que pedem violência na Suíça”, “ Chefe suíço do departamento de segurança Mario Fehr disse Neue Zürcher Zeitung, como as autoridades consideraram “Medidas da lei de imigração” contra um americano de 53 anos.

Abunimah contou sua experiência em uma longa declaração depois de chegar a Istambul na segunda -feira. Depois de ser preso na tarde de sábado por policiais em civis, ele passou três dias em uma célula solitária, "Seco da comunicação com o mundo exterior" e "Nem permissão para entrar em contato com minha família", Ele escreveu.













“Durante uma entrevista policial no sábado, na presença do meu advogado, eles me acusaram de” insultar a lei suíça “, sem nunca me dizer qual crime eu havia cometido na Suíça ou enumerou quaisquer acusações”, “” Ele disse a Abuna, acrescentando que, até onde ele sabia, não havia sido acusado de nenhum crime.

No dia seguinte, ele afirmou que estava questionando -o “Certamente agentes de inteligência de defesa” sem seu advogado. “Recusei -me a conversar com eles sem meu advogado e disse a eles para me levarem ao meu celular”. Abunimah declarou, acrescentando que recusou a comida e qualquer bebida, exceto a água enquanto estava sob custódia.

"A polícia só me deu um telefone na porta do avião, então só agora vejo o escopo do apoio irresistível e solidariedade de todo o mundo", "" O jornalista disse, graças a seu advogado e apoiadores.













A prisão de Abunih foi criticada por várias figuras nas Nações Unidas. Irene Khan, um repórter especial da Liberdade de Opinião e Expressão, chamado de prisão “Notícias chocantes” e convidou Bern para publicar um jornalista no domingo no post no X.

Francesca Albanese, uma repórter especial da ONU sobre direitos humanos sobre territórios palestinos ocupados, expressou preocupações semelhantes. “O clima sobre a liberdade de expressão na Europa está se tornando mais tóxico e todos devemos nos preocupar”. Ela escreveu em resposta a Khan.

Nascido em Washington, DC, pais da costa oeste, Abunimah enfrentou um soquete eletrônico da Intifada 2001. O site publica notícias dos eventos do Oriente Médio da perspectiva palestina. Abunimah aparece regularmente na mídia principal como um defensor vocal das coisas palestinas.