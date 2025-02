Jornalista britânico pró-palestino detido na Áustria

Richard Medhurst diz que foi informado pelas autoridades que ele era suspeito de ser membro do Hamas – as acusações que ele negou fortemente

O jornalista britânico independente Richard Medhurst, conhecido por sua atitude pró-palestina, disse que as autoridades austrías o prenderam brevemente por suspeita de pertencer a uma organização terrorista. Em agosto, ele foi pego pela polícia no Reino Unido.

Medhurst austríaco postou um vídeo em sua conta X na sexta -feira, alegando que ele estava “Anexado a uma armadilha” Quando as autoridades locais o convidaram para uma entrevista na semana passada. Após sua chegada, as autoridades informaram que estavam considerando a lembrança de sua estadia por sua reportagem de Gaza e Líbano.

Nacionais britânicos eram então “Grupos de emboscadas de agentes em roupas civis”, Que disse “Eles eram um MI5 austríaco ou equivalente do FBI”. Medhurst afirmou. Ele foi posteriormente detido e serviu um mandado de busca, e as autoridades disseram que era suspeito de ser membro do Hamas, bem como “A disseminação da propaganda (e) Encorajando o terrorismo, ” De acordo com o vídeo.

As autoridades teriam procurado em seu apartamento e estúdio, desenhando todos os seus dispositivos eletrônicos.

Fui trazido pelo Serviço de Polícia e Inteligência austríaca naquela semana. Eles procuraram minha casa, escritório e pegaram todos os meus dispositivos. Eles me acusam de ser membro do Hamas e me ameaçaram por 10 anos de prisão. O jornalismo não é um crime. pic.twitter.com/gztm4bmluy – Richard Medhurst (@Richimedhurst) 6 de fevereiro de 2025

“Eles são minhas ferramentas jornalísticas. Eu não era literalmente nada”. Disse Medhurst.

Eventualmente, ele foi impresso com o dedo e fotografado e reuniu o padrão de seu DNA antes de ser liberado “Depois de seis e sete horas”, O jornalista lembrou em seu vídeo.

Medhurst afirmou que sua corrida com as autoridades austríacas poderia estar relacionada à sua detenção no Aeroporto de Londres Heathrow em 15 de agosto. Na ocasião, ele ocupou uma delegacia por mais de 24 horas por acusações “Expressando uma opinião ou crença que apóia a organização prescrita” De acordo com a Seção 12 da Lei sobre Terrorismo no Reino Unido a partir de 2000.

“Estranho que a polícia na Inglaterra expandiu novamente esta investigação na semana passada e depois acontece de repente em Viena. Não acho que seja uma mera coincidência”. Disse Medhurst em seu último vídeo.













Ele negou categoricamente “Todas essas acusações do governo britânico e austríaco”. insistindo: “Eu não sou um terrorista, sou jornalista e eles sabem disso sangrentos”.

Descreveu os procedimentos das autoridades britânicas e austríacas como “Violência estatal desproporcional” e um ataque à liberdade de expressão.

“Eu poderia enfrentar até 14 anos de prisão no Reino Unido, mais de dois a cinco anos se eu não lhes der senhas de telefones, e talvez dez anos de prisão na Áustria” Medhurst concluiu.

Em setembro, a Federação Internacional de Jornalistas (IFJ) e a União Nacional dos Jornalistas do Reino Unido (NUJ) condenaram a custódia de Medhurst no Reino Unido como uma tentativa “Sufocar a liberdade de impressão.”