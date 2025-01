Josh Hall apresenta nova namorada Stephanie Gabrys em meio ao divórcio de Christina Haack

Corretor de imóveis José Hall surpreendeu seus fãs ao criticar sua nova namorada, Stephanie Gabrys, nas redes sociais. Ele enviou uma postagem sincera de aniversário para ela, na qual a dupla é vista abraçada. Sua última postagem atraiu muita atenção em meio à sua atual batalha de divórcio com a ex-esposa Christina Haack.

Aqui está uma visão mais detalhada de como Hall apresentou seu novo namorado.

Josh Hall posta foto com a nova namorada Stephanie Gabrys

Hall acessou sua história no Instagram para desejar um feliz aniversário à sua nova namorada, Gabrys, com uma mensagem comovente e uma imagem aconchegante. Na foto, Gabrys é visto sentado em seu colo enquanto os dois vestem roupas de inverno e sorriem calorosamente em frente a uma fogueira, capturando um momento íntimo.

Ela legendou a imagem: “Feliz 35º nesta vida real (emoji de anjo).” A postagem rapidamente chamou a atenção dos fãs, com muitos acreditando que Hall encontrou um novo amor após sua separação de Haack. Gabrys respondeu rapidamente republicando a história e escrevendo: “Obrigadouuu!!!” (através Pessoas).

De acordo com seu LinkedIn perfilGabrys frequentou o Columbia College Chicago, onde obteve o bacharelado em Belas Artes em Design de Moda/Vestuário. Ao longo dos anos, ela ocupou vários cargos na indústria da moda, incluindo cargos como visual merchandiser na Saks Fifth Avenue, Macy’s e Louis Vuitton. Atualmente, ela está associada a uma agência de talentos como modelo de negócios, fitness e estilo de vida.

Ainda não está claro quando e como o casal se conheceu. No entanto, fontes dizem que Gabrys apoiou Hall durante sua separação de Haack, oferecendo-lhe estabilidade emocional e conforto. Em julho de 2024, Hall pediu o divórcio, citando “diferenças irreconciliáveis” em documentos legais.

O ex-casal namorou por quase um ano antes de se casar em uma cerimônia íntima em 2022 com a presença de familiares próximos. Eles também apareceram juntos no programa Christina in the Country da HGTV, onde compartilharam vislumbres de sua vida e relacionamento.