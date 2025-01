Josie Totah responde a rumores de namoro de Karan Brar

Josie Totah e Karan Brar causaram rumores de namoro na Internet devido a um vídeo viral. O clipe os mostra compartilhando um momento íntimo enquanto dançam uma música romântica, seguida de um beijo labial surpreendente. Esse momento gerou uma resposta viral do público, que especulou que os dois estavam namorando. No entanto, Totah aparentemente esclareceu as coisas, encerrando os rumores.

Aqui está o que a atriz disse sobre seu especulado relacionamento com a estrela do BUNK’D.

Josie Totah nega namorar Karan Brar em meio a um vídeo viral do TikTok

Rumores sobre as duas ex-colegas de elenco surgiram quando eles postaram um vídeo online, ganhando grande força.

No vídeo do TikTok agora excluído, Josie Totah e Karan Brar pareciam muito próximas enquanto vibravam ao som de “Brooklyn Baby” de Lana Del Rey. Além disso, a dupla mais tarde se beijou na boca, gerando rumores de namoro. Com o clipe recebendo tanta atenção, Totah teve que fazer outro vídeo tiktokpara esclarecer toda a situação.

No vídeo seguinte, a atriz afirmou, rindo, que todo o cenário era uma “piada”. Sua legenda dizia: “Somos dois melhores amigos platônicos que dançam muito perto do sol”. Além disso, Brar levou seu Instagram histórias, revelando que o vídeo não deveria ser levado tão a sério, desmentindo as alegações de namoro. (através Pessoas)

No entanto, os fãs tiveram dificuldade em acreditar que o suposto casal estava realmente brincando, considerando sua óbvia intimidade e momento de beijo. Eles foram rápidos em acessar a seção de comentários para expressar que a configuração não parecia uma piada.

Josie Totah e Karan Brar se conheceram no set da popular comédia Jessie. Eles interpretaram Ravi Ross e Stuart Wooten, respectivamente. Esta não é a primeira vez que a dupla gera rumores de romance. Esse tipo de especulação circulou anteriormente em julho de 2024, quando Brar postou um carrossel de imagens no Instagramincluindo um com Totah. No entanto, ambos negaram tais rumores no momento da redação deste artigo.