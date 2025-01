Jovem de 22 anos pega 20 anos de prisão por estuprar menor e compartilhar vídeo nas redes sociais

O jovem estuprou a menor e registrou a agressão sexual em vídeo. Ele postou o vídeo nas redes sociais. Entre as pessoas com quem o vídeo foi compartilhado estava o pai da vítima. | Crédito da foto: Ilustração de Satheesh Vellinezhi.

Um tribunal de Mangaluru condenou um residente de Udupi de 22 anos a 20 anos de prisão e multa de ₹ 1 lakh ao considerá-lo culpado de agredir sexualmente uma menina de 17 anos e compartilhar o vídeo do estupro nas redes sociais. .

Juiz Distrital e de Sessões Adicionais do Tribunal de Sessões Rápidas-2, Mangaluru, KS Maanu condenou Ashwath, um residente de Hebri taluk no distrito de Udupi de Karnataka, a 20 anos de prisão rigorosa e uma multa de Rs 50.000 pelos crimes previstos na seção 376 do o Código Penal Indiano (IPC) e a Seção 6 da Lei de Proteção de Crianças contra Ofensas Sexuais (POCSO). Ele também foi condenado a três anos de prisão rigorosa e multa de ₹ 5.000 pelo delito nos termos da Seção 363 do IPC, dois anos de prisão simples e multa de ₹ 5.000 pelo delito nos termos da Seção 12 do POCSO, e três anos de prisão rigorosa. prisão e multa de ₹ 40.000 por infração nos termos da Seção 67 (B) da Lei de Tecnologia da Informação.

Ashwath fez amizade com a vítima através do Instagram. Ele foi acusado de sequestrar a vítima de 17 anos em sua motocicleta no ponto de ônibus de Mulki em 15 de março de 2023. Ele a levou para um albergue em Manipal. Ele a estuprou e gravou a agressão sexual em vídeo no celular da vítima antes de transferir o clipe para seu próprio telefone. Ele postou o vídeo nas redes sociais.

Entre as pessoas com quem o vídeo foi compartilhado estava o pai da vítima, segundo a ficha de acusação. Com base em sua denúncia, a polícia de Mulki prendeu Ashwath e abriu o caso.

O juiz disse que o valor total da multa de ₹ 1 lakh será dado como indenização à vítima. A vítima também tem direito a uma compensação adicional de `4 lakh da Autoridade Distrital de Serviços Jurídicos no âmbito do Esquema de Compensação de Vítimas, observou o juiz em sua sentença de 10 de janeiro.