Jovem e inquieto: Quem Claire quer matar? Vitória ou Jordânia?

Clara Newmana viagem em Os jovens e os inquietos Ela enfrentou vários eventos interessantes até agora, mas os mais recentes parecem colocá-la em um caminho bastante frio e sangrento, já que ela é mostrada pensando em assassinato. Essa contemplação é complicada pelo envolvimento de duas partes na lista de alvos de Claire: Victoria, sua própria mãe, e Jordan, sua tia-avó que a criou.

Então, quem Claire quer matar em The Young and the Restless? Ele quer matar Victoria? Jordan é o alvo de seu assassinato? Aqui a situação intrigante é explorada.

Claire quer matar Victoria ou Jordan em The Young and the Restless?

Claire tem planos separados para matar Victoria e Jordan. No entanto, não está claro qual é o seu plano real.

Em um episódio de The Young and the Restless lançado na semana passada, Claire se reconectou com tia Jordan e revelou que ainda estava disposta a seguir seu plano original de vingança contra os Newmans, a quem Jordan culpou junto com seu sobrinho Cole. pela loucura de sua irmã distante. Claire disse a Jordan que tudo o que eles precisavam fazer era matar a mãe dela, Victoria.

No entanto, Claire logo se encontrou com Victoria e sua avó, Nikki, e compartilhou seu plano de matar Jordan. Ela raciocinou que enquanto Jordan estivesse vivo, ela seria uma grande ameaça ao seu bem-estar. Embora Nikki finalmente tenha concordado com o plano, Victoria hesitou, mas apoiou os dois. Além disso, o trio também manteve o plano em segredo do interesse amoroso de Claire, Kyle, e do marido de Victoria, Cole.

Apesar desse sigilo, Victor Newman ouviu seus planos. Isso complicaria as coisas, pois ele estaria determinado a frustrar o plano para se livrar de Jordan.

Em última análise, não importa qual plano ela escolha, Claire provavelmente ainda se beneficiará do sucesso de cada um. Se Victoria morrer, apenas Jordan será o culpado, e Claire sairá impune, além de receber a herança que lhe foi prometida como Newman. Claire e Jordan fogem para uma vida separada com o dinheiro da herança do primeiro.

Se Jordan for morto, Claire ainda estará bem, pois continuará sua vida privilegiada como Newman. Além disso, ela também não enfrentaria consequências legais terríveis, já que Nikki e Victoria a protegeriam.