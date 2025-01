Jovens de casta hindu espancaram menino de SC perto de Usilampatti, Tennessee

A polícia distrital de Madurai acusou seis pessoas, incluindo menores, de agredir um rapaz da Casta Programada (SC) e forçá-lo a cair de pé no dia 16 de janeiro, após uma briga que ocorreu há alguns meses perto de Usilampatti.

O Superintendente da Polícia de Madurai, BK Arvind, disse que duas pessoas foram detidas para investigação depois que a polícia da cidade de Usilampatti registrou um caso de agressão e abuso e sob as disposições da Lei de Atrocidades de Castas e Tribos Programadas (Prevenção).

Há alguns meses, o menino SC de Sangampatti, perto de Chellampatti, e os suspeitos, que são de castas hindus, supostamente brigaram entre si durante um festival no templo. Após o incidente, o menino partiu para Madurai com o pai para trabalhar e voltou para casa para o festival de Pongal.

Em 16 de janeiro, os suspeitos teriam espancado-o no tanque de irrigação de Sangampatti.

Com base na denúncia do menino apresentada no dia 17 de janeiro, a polícia municipal de Usilampatti registrou o caso no dia seguinte.