Jude Law interpretará Vladimir Putin em O Mágico do Kremlin

Jude Law, indicado ao Oscar, interpretará o presidente russo, Vladimir Putin, em próximo thriller político O mago do Kremlin. É baseado no romance de estreia best-seller de 2022 de Giuliano da Empoli.

Durante uma entrevista recente, Law revelou que ainda não começou a se preparar para seu papel em O Mágico do Kremlin devido ao quão assustadora é a tarefa.

“Digo isso com hesitação porque ainda não comecei a trabalhar nisso”, compartilhou Law (via Prazo final). “Quero dizer, sim, mas agora parece um Everest para escalar, então estou no sopé olhando para cima e pensando: ‘Oh Deus, o que eu disse?’ É assim que muitas vezes me sinto quando digo sim. Eu estava tipo, ‘Oh Deus, como vou fazer isso?’ Mas de qualquer forma, tenho que resolver isso.”

Sobre o que é O Mágico do Kremlin?

O Mágico do Kremlin será dirigido pelo aclamado cineasta francês Olivier Assayas (As Nuvens de Sils Maria, Irma Vep), que co-escreveu o roteiro com Emmanuel Carrère. O filme também será dirigido por Alicia Vikander, Jeffrey Wright, Paul Dano, Zach Galifianakis e Tom Sturridge. É produzido por Olivier Delbosc, com Yorick Le Saux como diretor de fotografia.

A sinopse do romance diz: “Conhecido como o ‘Mágico do Kremlin’, o enigmático Vadim Baranov foi produtor de televisão antes de se tornar conselheiro político de Putin, também conhecido como ‘O Czar’. Após sua renúncia ao cargo, as lendas sobre ele se multiplicam, sem que ninguém consiga distinguir a verdade da ficção. Até que uma noite, quando ele conta sua história para o narrador deste livro…

Mergulha-nos no coração do Estado russo, onde bajuladores e oligarcas têm estado envolvidos numa guerra aberta, e onde Vadim, agora o principal conselheiro do regime, transforma um país inteiro numa vanguarda política. Porém, Vadim não é tão ambicioso quanto os outros. Enredado nos segredos obscuros do regime que ajudou a criar, ele fará de tudo para sair, guiado pela memória de seu avô, um aristocrata excêntrico que sobreviveu à Revolução, e da fascinante e implacável Ksenia, em quem ele caiu. amor com “.