Juiz nega tentativa de manifestante de 6 de janeiro de comparecer à posse de Trump

Um juiz distrital dos EUA negou o pedido de um manifestante de 6 de janeiro para comparecer à posse do presidente eleito Trump no final deste mês, citando preocupações sobre a insurreição no Capitólio que provocou horas de caos e violência na capital do país.

Russell Taylor, que está em liberdade condicional após se declarar culpado de obstrução de um processo oficial, obrigatório ao tribunal para obter permissão para viajar para fora do Distrito Central da Califórnia para participar da cerimônia do presidente eleito Trump após receber um convite dos legisladores.

O juiz Royce Lamberth negou o pedido em um Ordem judicial de sexta-feirarefletindo sobre o evento ocorrido após as eleições presidenciais de 2020.

“O Sr. Taylor trouxe uma faca e um distintivo com um colete para o Capitólio e carregava uma mochila contendo um machado e um bastão de choque”, disse Lamberth na ordem.

“Durante o motim, o Sr. Taylor ultrapassou as barricadas policiais, encorajou outros manifestantes a avançarem contra uma linha policial onde os policiais estavam sendo visivelmente agredidos, ele mesmo juntou-se ao esforço e ameaçou repetidamente a polícia que protegia Upper West Terrace, dizendo-lhe que era seu ‘último chance’ de ‘renunciar’ e abandonar seu cargo”, escreveu o juiz.

Embora Taylor não tenha ferido os oficiais de serviço, Lamberth disse que o esforço para incitar um motim justificava sérias preocupações sobre a sua participação em futuros eventos políticos de alto nível.

“Embora ele não tenha atacado pessoalmente os policiais, ele os ameaçou e encorajou outros manifestantes que os atacavam ativamente”, disse Lamberth. “Ele também contribuiu significativamente para o perigo dos acontecimentos do dia ao chegar armado e blindado.”

“E embora a retórica do Sr. Taylor no dia do motim no Capitólio seja intercalada com motivos e alusões pró-EUA, sua conduta ilegal e subsequente adoção da ‘insurreição’ desmentem qualquer motivo patriótico que ele possa ter professado naquele dia”, acrescentou.

O advogado de Taylor, Dyke E. Hush, elogiou o cumprimento de Taylor com as ordens de liberdade condicional e a cooperação judicial que levaram à condenação da milícia Three Percenters como prova de sua mudança de comportamento.

“Embora esta decisão seja decepcionante, como o meu cliente é um forte apoiante do presidente eleito Trump, ele entende que o tribunal negou o seu pedido”, disse Hush. Notícias da NBC.

Hush não respondeu imediatamente ao pedido de comentário de The Hill.

Taylor não é o único desordeiro de 6 de janeiro que solicitou permissão para comparecer à posse de Trump. Eric Peterson recebeu aprovação para comparecer, enquanto Christopher Belliveau foi negado.

William Pope ainda aguarda uma decisão.

