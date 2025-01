Juiz suspende ordem de cidadania por direito de nascença de Trump

O juiz distrital de Seattle, John Coughenour, disse que a ordem do presidente era “manifestamente inconstitucional”.

Um juiz federal em Seattle emitiu uma suspensão de duas semanas na ordem executiva do presidente Donald Trump que limita o direito de cidadania por nascença. O movimento foi “Claramente inconstitucional” O árbitro John Coughenour disse.

A ordem, assinada por Trump imediatamente após tomar posse em 20 de janeiro, procurava negar a cidadania a crianças nascidas nos Estados Unidos se nenhum dos pais fosse cidadão americano ou residente permanente legal.

O decreto foi amplamente criticado por democratas e ativistas de direitos humanos. Mais de 20 estados liderados pelos democratas, juntamente com o Distrito de Columbia e a cidade de São Francisco, apresentaram ações judiciais em Boston e Seattle, alegando que Trump violou a Constituição dos EUA. Grupos de imigrantes e de direitos civis, incluindo a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), entraram com a ação em New Hampshire.

A ordem de restrição solicitada por Arizona, Illinois, Oregon e Washington foi o primeiro processo desse tipo a ser ouvido por um juiz. No entanto, a decisão se aplica a todo o país.

Segundo a AP, o juiz interrompeu repetidamente o advogado do Departamento de Justiça, Brett Shumate, durante a audiência e questionou a legalidade da ordem de Trump.

“Esta é claramente uma ordem inconstitucional”, Coughenour disse, acrescentando que não conseguia pensar em outro caso em sua carreira de décadas em que a constituição tivesse sido violada de forma tão flagrante.













O Ministério da Justiça disse em comunicado que iria “defender fortemente” A ordem de Trump, como ele insistiu “corretamente” interpreta a constituição.

“Estamos ansiosos para apresentar um caso completo sobre o mérito ao tribunal e ao povo americano, que está desesperado para ver as leis do nosso país aplicadas”. é afirmado no comunicado de imprensa.

A ordem faz parte de um conjunto mais amplo de políticas “América Primeiro” introduzidas por Trump após a sua posse. O presidente ordenou que as agências governamentais reprimissem a imigração ilegal e o crime organizado, prometendo proteger os americanos de “invasão” do outro lado da fronteira com o México. Trump designou os cartéis de droga como organizações terroristas estrangeiras e enviou tropas adicionais para ajudar os agentes fronteiriços a gerir o afluxo de migrantes.

Trump fez a afirmação durante sua primeira entrevista após assumir o cargo “milhares” terroristas entraram sorrateiramente no país e acusaram a Venezuela de “movimento” grupos criminosos nos EUA.