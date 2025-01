Juízes ad hoc podem ser nomeados para julgar processos criminais no HC: Supremo Tribunal

Um martelo e um bloco são exibidos no antiquário da George Glazer Gallery nesta fotografia ilustrativa tirada em Manhattan, Nova York, EUA, 18 de agosto de 2020. REUTERS/Andrew Kelly/Ilustração | Crédito da foto: Reuters

O Supremo Tribunal sugeriu na terça-feira (21 de janeiro de 2025) a nomeação de juízes ad hoc nos tribunais superiores para lidar com o enorme acúmulo de recursos criminais.

Uma bancada especial composta pelo Presidente do Supremo Tribunal Sanjiv Khanna e pelos Juízes BR Gavai e Surya Kant referiu-se a dados sobre a pendência de processos criminais em vários tribunais superiores e disse que só no Tribunal Superior de Allahabad havia 63.000 recursos criminais pendentes.

Leia também | Abordando a questão dos adiamentos e processamento de casos

A CJI disse no Tribunal Superior de Jharkhand que o número era de 13.000, e da mesma forma havia 20.000, 21.000, 8.000 e 21.000 processos criminais pendentes nos tribunais superiores de Karnataka, Patna, Rajasthan e Punjab e Haryana, respectivamente.

O tribunal disse que poderia modificar parcialmente a sentença de 2021 para garantir que juízes ad hoc fossem nomeados para decidir recursos criminais por tribunais de divisão chefiados por juízes de tribunais superiores em exercício.

A CJI disse que nenhum juiz ad hoc deveria ser nomeado em um tribunal superior se este funcionar com 80% de juízes sancionados.

“Teremos que abordar apenas a condição de que juízes ad hoc atuarão em tribunais que tratam de casos criminais com um juiz em exercício como presidente… nessa medida, exigimos tal modificação”, disse o tribunal e pediu ao procurador-geral R Venkataramani que ajudá-lo em 28 de janeiro.

Em 20 de Abril de 2021, o tribunal superior, num veredicto crucial, ordenou que os juízes reformados do Tribunal Superior fossem nomeados ad hoc por um período de dois a três anos para resolver o acúmulo de casos.

Durante a audiência, o CJI disse que listou o caso tendo em vista a “grave pendência de recursos criminais em alguns tribunais superiores”.

O caso de 2019 intitulado Lok Prahari v. União da Índia está sendo ouvido pelo tribunal em que a sentença foi proferida em 2021.

O tribunal está preocupado com a implementação adequada da decisão de 2021.

Disse que o processo sugerido pelo Centro para a nomeação de juízes ad hoc nos tribunais superiores era “muito complicado” e sublinhou a adopção de um procedimento mais simples para não frustrar o objectivo real da sua nomeação.

O raramente utilizado Artigo 224A da Constituição trata da nomeação de juízes ad hoc nos tribunais superiores e diz: “O Chefe de Justiça de qualquer Estado pode, a qualquer momento, com o consentimento prévio do Presidente, solicitar a qualquer pessoa que tenha ocupado cargo como Magistrado desse Tribunal ou de qualquer outro Tribunal Superior para exercer e atuar como Magistrado do Tribunal Superior desse Estado.

O tribunal superior também estabeleceu diretrizes para regular as nomeações.

As directrizes abrangeram questões como quando o processo de nomeação poderia ser lançado, duração do mandato, procedimento de nomeação, salário, benefícios, número máximo de tais juízes e o seu papel na resolução de casos.