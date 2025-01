Julgamento secreto de Donald Trump: juiz marca sentença para 10 de janeiro e observa que não haverá pena de prisão

Numa reviravolta extraordinária, um juiz marcou na sexta-feira a sentença do presidente eleito Donald Trump no seu caso de silêncio financeiro para 10 de janeiro – pouco mais de uma semana antes do seu regresso à Casa Branca – mas indicou que não seria preso.

No entanto, este desenvolvimento deixa Trump no caminho certo para se tornar o primeiro presidente a tomar posse condenado por crimes graves.

O juiz Juan M. Merchán, que presidiu o julgamento de Trump, disse numa decisão por escrito que condenaria o antigo e futuro presidente ao que é conhecido como liberdade condicional, em que um caso é arquivado se um arguido evitar uma nova prisão.

Merchan rejeitou a pressão de Trump para rejeitar o veredicto e encerrar o caso com base na imunidade presidencial e devido ao seu regresso iminente à Casa Branca. O juiz disse que não encontrou “nenhum impedimento legal para condenar” Trump e que “cabia a ele” sentenciar Trump antes de sua posse em 20 de janeiro.

“Somente dando caráter definitivo a este assunto” os interesses da justiça serão atendidos, escreveu Merchan.

Trump foi condenado em maio por 34 acusações de falsificação de registros comerciais. Envolvia um suposto esquema para ocultar um pagamento em dinheiro à atriz pornô Stormy Daniels nas últimas semanas da primeira campanha de Trump em 2016. O pagamento foi feito para evitar que ela tornasse públicas alegações de que ela teve relações sexuais com o marido de Trump durante anos. antes. Ele diz que sua história é falsa e que não fez nada de errado.

Após a eleição de Trump, em 5 de novembro, Merchan suspendeu o processo e adiou indefinidamente a sentença para que a defesa e a acusação pudessem avaliar o futuro do caso.

Os advogados de Trump instaram Merchan a descartá-lo. Afirmaram que não o fazer representaria “distúrbios” inconstitucionais à capacidade do novo presidente de governar o país.

Os promotores reconheceram que deveria haver algumas acomodações para sua próxima presidência, mas insistiram que a sentença deveria ser mantida.

Eles sugeriram várias opções, como congelar o caso durante a pena ou garantir-lhe uma pena sem prisão. Propuseram também encerrar o caso e tomar nota formal tanto da sua condenação como do seu recurso indeciso, uma ideia nova extraída do que alguns tribunais estaduais fazem quando réus criminais morrem enquanto recorrem dos seus casos.

Trump tomará posse em 20 de janeiro como o primeiro ex-presidente condenado por um crime e o primeiro criminoso condenado eleito para o cargo.

Sua condenação deixou o homem de 78 anos enfrentando penas que variam de multa ou liberdade condicional a quatro anos de prisão.

O caso centrou-se em como Trump justificou o reembolso ao seu advogado pessoal pelo pagamento de Daniels.

O advogado, Michael Cohen, adiantou o dinheiro. Mais tarde, ele o recuperou por meio de uma série de pagamentos que a empresa de Trump registrou como despesas legais. Trump, então na Casa Branca, assinou ele mesmo a maior parte dos cheques.

Os promotores disseram que a designação tinha como objetivo ocultar o verdadeiro propósito dos pagamentos e ajudar a encobrir um esforço mais amplo para evitar que os eleitores ouvissem declarações pouco lisonjeiras sobre o republicano durante sua primeira campanha.

Trump disse que Cohen foi legitimamente pago por seus serviços jurídicos e que a história de Daniels foi suprimida para evitar constrangimento à família de Trump, e não para influenciar o eleitorado.

Trump era um cidadão comum (ele estava em campanha para presidente, mas não foi eleito nem empossado) quando Cohen pagou Daniels em outubro de 2016. Ele era presidente quando Cohen recebeu o reembolso, e Cohen testemunhou que eles discutiram o acordo de pagamento no Salão Oval .

Trump, um republicano, denunciou o veredicto como o resultado “manipulado e vergonhoso” de uma “caça às bruxas” levada a cabo pelo procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, um democrata.

Antes da eleição de Trump em novembro, os seus advogados tentaram anular a sua condenação por uma razão diferente: uma decisão do Supremo Tribunal dos EUA, em julho, que concedeu aos presidentes ampla imunidade em processos criminais. Esse pedido ainda estava pendente quando a eleição levantou novas questões.

Ao mesmo tempo que instava Merchan a rejeitar a condenação, Trump também procurou levar o caso ao tribunal federal, onde também poderia reivindicar imunidade. Um juiz federal disse repetidamente que não, mas Trump recorreu.

O caso do silêncio foi a única das quatro acusações criminais de Trump a ir a julgamento.

Desde a eleição, o promotor especial Jack Smith encerrou ambos os seus casos federais. Um dizia respeito aos esforços de Trump para reverter a derrota nas eleições de 2020; o outro alegou que acumulou documentos confidenciais em sua propriedade em Mar-a-Lago.

Um caso separado de interferência eleitoral em todo o estado na Geórgia está em grande parte suspenso.