Junte-se ao bloco da ÍNDIA para derrotar as forças Hindutva: TNCC para Vijay

O presidente do Comitê do Congresso de Tamil Nadu (TNCC), K. Selvaperunthagai, disse no sábado que o ator e presidente da TVK, Vijay, deveria se juntar ao bloco da ÍNDIA se quiser derrotar as forças comunais e do Hindutva. Dirigindo-se aos repórteres em Chennai, o Sr. Selvaperunthagai referiu-se ao discurso do Sr. Vijay na conferência TVK em Vikravandi e disse: “Será um bom augúrio para ele (Sr. Vijay) e o princípio que ele defende se se juntar ao bloco da ÍNDIA. .

Nem o TNCC nem a liderança nacional tomaram a decisão de convidar o Sr. Vijay para se juntar ao bloco da ÍNDIA, disse ele, acrescentando: “O líder da aliança em Tamil Nadu, o ministro-chefe MK Stalin, tomará a decisão”.

Anteriormente, Selvaperunthagai enfeitou a estátua do ex-presidente do TNCC, Vazhapadi K. Ramamurthy, em RA Puram, por ocasião do aniversário de nascimento deste último. Numa declaração separada, saudou o apelo do Supremo Tribunal para resolver o impasse entre o Governador RN Ravi e o governo de Tamil Nadu sobre a nomeação de vice-reitores das principais universidades estaduais.