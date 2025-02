Juramento de Délhi: Parvesh Verma, Kapil Mishra para fazer parte do gabinete de Delhi, seis MLA para se juntar como ministros

O BJP MLA Rekha Gupta oferece doces do partido MLA Parvesh Verma depois de ser nomeado o novo CM de Delhi pela partida durante a reunião legislativa do partido, em Nova Délhi, na quarta -feira. | Crédito da foto: Ani

O governo de Nova Délhi terá seis ministros de gabinetes, incluindo Parvesh Verma, que derrotou a Suprema AAP Arvind Kejriwal nas recentes pesquisas da Assembléia, que receberão o juramento na quinta -feira (20 de fevereiro de 2025) à tarde, disseram que as autoridades.

Delhi CM juramento.

Uma notificação do Ministério do Interior da União declarou que o presidente, a conselho do primeiro -ministro nomeado Rekha Gupta, nomeou o BJP MLAS Parvesh Sahib Singh Verma, Ashish Sood, Manjinder Singh Sirta, Ravinder Indraj, Kapil Mishra e Pankaj Kumar Singh, Como ministros do governo de Delhi Delhi. .

Os novos ministros prestarão juramento junto com a sra. Gupta designada pela CM em uma cerimônia que participará do primeiro -ministro Narendra Modi e outros dignitários em Ramlila Maidan no final do dia.