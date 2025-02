Jurassic World Rebirth Trailer apresenta Scarlett Johansson, dinossauros e muito mais

O primeiro trailer de Renascença Jurássica do Mundo Foi lançado.

O Jurassic World Rebirth é o novo filme dirigido por Gareth Edwards, que será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em julho deste ano. A quarta parcela da Jurassic World Series, que faz parte da franquia Jurassic Park, o novo cinema estrela de Scarlett Johansson, Mahershala Ali e muito mais.

Confira o novo adiantamento do Jurassic World Rebirth a seguir (veja mais trailers):

O que sabemos sobre o Jurassic World Rebirth?

“Cinco anos após os eventos do Jurássico do Domínio Mundial, a ecologia do planeta provou ser inóspita para dinossauros”, diz a sinopse oficial do filme. “Os restantes existem em ambientes equatoriais isolados com climas que se assemelham àqueles em que prosperaram uma vez. As três criaturas mais colossais dentro dessa biosfera tropical têm a chave para uma droga que trará benefícios milagrosos que salvam a vida da humanidade.

“O candidato do Prêmio da Academia, Johansson, interpreta o especialista em operações secretas Zora Bennett, contratou para dirigir uma equipe qualificada em uma missão de alto segredo para garantir material genético dos três dinossauros mais maciços do mundo. Quando a operação de Zora é atravessada com uma família civil cuja expedição de navegação foi derrubada por jantares aquáticos, todos estão presos em uma ilha onde estão cara a cara com uma descoberta sinistra e chocante que está escondida do mundo há décadas “.

Ali interpreta um personagem chamado Duncan Kindcaid no filme, enquanto o elenco também inclui Jonathan Bailey como Dr. Henry Loomis, Rupert Friend como Martin Krebs e Manuel García-Rulfo como Reuben Delgado.

Além disso, Luna Blaise, David Iacono e Audrina Miranda interpretam os membros da família Reuben, enquanto as Filipinas Velge, Bechir Sylvain e Ed Skrein retratam os membros da equipe de Zora e Krebs.

O roteiro Jurassic World Meeting foi escrito por David Koepp, baseado em personagens criados originalmente por Michael Crichton. Frank Marshall e Patrick Crowley produzem o filme, enquanto Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer servem como produtores executivos.

O Jurassic World Rebirth será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 2 de julho de 2025 da Universal Pictures.