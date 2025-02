Jurassic World World Rebirth Mutant Dinosaur D-Rex explicou

O longo trailer de Renascença Jurássica do Mundo Foi lançado. Esta sétima parcela da franquia segue Zora Bennett e sua equipe enquanto viaja para uma ilha proibida. Serviu como o local de pesquisa original do Jurassic Park. No entanto, sua missão dá uma reviravolta perigosa quando descobrem um segredo chocante. No trailer, os fãs são apresentados a um novo tipo de dinossauro chamado D-Rex, que causou curiosidade sobre seus detalhes. Então, o que torna o D-Rex tão intrigante no renascimento mundial jurássico?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre essa nova espécie no drama de ação de ficção científica.

Qual é a espécie de dinossauro D-Rex no renascimento do mundo jurássico?

Diabolus Rex, também conhecido como D-Rex, é uma espécie de dinossauro mutante no Renascimento Jurássico do Mundo.

O novo dinossauro foi criado por cientistas que têm as características de numerosos predadores do ápice. De acordo com as filtrações da trama em RedditD-Rex é um dinossauro clonado com falha que agora surgirá como uma grande fonte de problemas. Este dinossauro tem quatro braços e é inspirado por exemplos do mundo real das tentativas de clonagem defeituosas. Combina o tamanho e a agressão de um T-Rex com a inteligência de um arrebatamento. Além disso, o D-Rex pode estender sua mandíbula como uma cobra e camuflagem em si como um pântano. Esta criatura gigante agora representa uma grande ameaça à tripulação da ilha, o que é evidente no trailer do filme.

O trailer apresenta D-Rex como o aparente antagonista de dinossauros do filme. Ele está redondo, exibindo o corpo do Tyrannosaurus Rex, e sua testa é semelhante a um paquicefalosaurus. D-Rex aparece com destaque em todo o trailer. Uma cena recria um momento memorável do filme original, evocando memórias da icônica cena de T-Rex Bengal. O trailer também mostra o pé arranhado do dinossauro, enfatizando seu tamanho imenso. Além disso, uma cena representa um cientista confinado a um D-Rex em uma sala hermética, o que sugere um desaparecimento brutal nas mãos do dinossauro.

Em uma entrevista com Vanity FairO diretor Gareth Edwards se referiu a D-Rex como uma combinação de T-Rex, Rancor de Star Wars e Xenomorph of Alien. Ele disse: “Algum ressentimento entrou lá, algum Giger de HR entrou lá, um pequeno T. Rex entrou lá …” Além do D-Rex, os fãs atingirão inúmeras criaturas pré-históricas no filme.

O Jurassic World Rebirth está programado para o seu lançamento em 2 de julho de 2025.