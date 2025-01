Justin Baldoni abre processo contra Blake Lively e Ryan Reynolds por US$ 400 milhões

justin baldoni está processando Blake animado e Ryan Reynolds por pelo menos 400 milhões de dólares.

Baldoni entrou com uma ação no Distrito Sul de Nova York na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, contra Lively e Reynolds. Este é o mais recente desenvolvimento no drama altamente divulgado que se desenrolou desde o lançamento de It Ends with Us, de 2024, que Baldoni dirigiu e estrelou ao lado de Lively.

Por que Justin Baldoni está processando Blake Lively e Ryan Reynolds?

A demanda, segundo Variedadeacusa Lively e Reynolds de “extorsão civil, difamação e invasão de privacidade”. Ele está pedindo pelo menos US$ 400 milhões em danos.

Lively já entrou com uma ação judicial contra Baldoni, o produtor Jamey Heath e as publicitárias Melissa Nathan e Jennifer Abel em 31 de dezembro de 2024. Ela acusou Baldoni de “orquestrar uma campanha clandestina de difamação na mídia contra ela, em retaliação por suas alegações de assédio sexual no site”. cenário do filme.”

Mais tarde, Baldoni processou o New York Times em US$ 250 milhões depois que a publicação “relatou pela primeira vez a reclamação de CRD de Lively”. Baldoni alegou que “o jornal trabalhou com a equipe de Lively, tirando do contexto as mensagens de texto para difamá-lo”.

O advogado de Baldoni, Bryan Freedman, prometeu que mais ações judiciais ocorreriam após a denúncia do New York Times ser apresentada.

“Este processo é uma ação legal baseada em uma quantidade esmagadora de evidências não manipuladas que detalham a tentativa enganosa de Blake Lively e sua equipe de destruir Justin Baldoni, sua equipe e suas respectivas empresas, disseminando informações grosseiramente editadas e infundadas, novas e manipuladas para o mídia”. Freedman disse em comunicado sobre o processo contra Lively e Reynolds. “É claro, com base na nossa total disposição de fornecer todas as mensagens de texto, e-mails, vídeos e outras provas documentais completas que foram compartilhadas entre as partes em tempo real, que esta é uma batalha que ela não vencerá e certamente vencerá. .” vai se arrepender. “

Ele continuou: “Blake Lively foi grosseiramente enganada por sua equipe ou deturpou intencionalmente e conscientemente a verdade. A Sra. Lively nunca mais poderá continuar a explorar vítimas reais de assédio real apenas para ganhar a sua reputação pessoal à custa dos impotentes. Não esqueçamos que a Sra. Lively e a sua equipa tentaram destruir reputações e meios de subsistência por razões flagrantemente egoístas através da sua própria manipulação perigosa dos meios de comunicação antes mesmo de tomarem qualquer acção legal real. Sabemos a verdade e agora o público também a sabe. “Justin e sua equipe não têm nada a esconder, os documentos não mentem.”

Leia a reclamação 179 completa de Justin Baldoni clicando aqui. Você também pode ler o processo de Blake Lively aqui.