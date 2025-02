Justin Baldoni atualiza a demanda, adiciona reivindicações de bullying baseadas em Nicepool por Ryan Reynolds

Justin Baldoni Ele atualizou seu processo contra Blake Lively e Ryan ReynoldsAlegando que Reynolds usou o filme Deadpool & Wolverine para intimidá -lo, enquanto acrescentou declarações de que a equipe de Lively planejava manchar sua reputação por algum tempo.

O que há de novo na demanda de Justin Baldoni?

A demanda modificada de Baldoni foi apresentada na noite de sexta -feira (por meio da variedade) e aponta para duas coisas específicas. Primeiro, o New York Times, que a equipe jurídica de Baldoni disse que ele tinha acesso à queixa inicial dos direitos civis de animadamente 11 dias antes de seu relatório, com metadados tirados pela equipe jurídica de Baldoni que mostrou que os tempos supostamente tinham informações sobre a história que remonta a partir de outubro de 2024.

De acordo com a demanda, os metadados e o fato de o jornal estar trabalhando em uma história durante os programas tão longos que a equipe animada estava trabalhando e “consperia por meses para destruir a reputação por meio de uma complexa rede de mentiras, falsas acusações e manipulação de Comunicações recebidas ilícitas.

Em outra parte da demanda modificada, Baldoni alega que Ryan Reynolds usou o personagem “Nicepool” em Deadpool & Wolverine de 2024 para lançar sombras sutis para Baldoni. De acordo com o processo, o personagem está destinado a ser uma representação zombeteira de Baldoni, ou o que Reynolds vê Baldoni.

“Reynolds retratou Nicepool como um desenho animado cruel de um ‘Wake’ feminista antes de concluir o personagem do personagem com sua morte violenta nas mãos de ‘Ladypool’, um personagem com a voz de Blake Lively”, diz o traje. O processo continua dizendo que Nicepool estava “destinado a ser uma representação transparente e zombadora da percepção deformada de Baldoni de Reynolds”.

A nova demanda vem junto com um novo site lançado nesta semana por cortesia da equipe de Baldoni, que inclui o chefe de relações públicas Melissa Nathan e a advogada Bryan Freedman. O site, simplesmente intitulado “Exigir informações“Inclui diferentes arquivos PDF, incluindo a queixa modificada de Baldoni contra Lively, bem como uma linha do tempo do que a equipe chama de” eventos relevantes “em relação ao caso.

Ambos os arquivos estão vinculados a documentos legais apresentados pela equipe Baldoni, com o arquivo de eventos relevantes que consistem em 168 páginas de informações que detalham o início dos problemas entre Baldoni e Lively. A queixa alterada em PDF, por outro lado, é simplesmente a queixa da equipe que apareceu no tribunal no início deste ano contra Lively e Ryan Reynolds.

A equipe de Lively retornou a Freedman desde que os vídeos de atividades no set terminaram conosco foram divulgados por seu advogado, e a equipe jurídica de Lively argumentou que Freedman está tentando influenciar a opinião pública.

A queixa de Lively alega que Baldoni criou um ambiente de trabalho hostil

A demanda de Baldoni vem de uma queixa formal de que Lively foi feito contra Baldoni em dezembro. Nele, ele afirma que as coisas ficaram tão ruins durante as filmagens terminam conosco que uma reunião de todos os aspectos foi convocada em resposta a suas declarações de um ambiente de trabalho hostil. Durante a reunião, Lively pediu que ele parasse de mostrar seus vídeos de nus ou imagens de mulheres, que pararam de mencionar seu vício em pornografia, que Baldoni para de discutir experiências sexuais à sua frente, e que ele também para de mencionar o peso animado.

A denúncia também afirma que foi alcançado um acordo entre o produtor Wayfarer Studios e o elenco, no qual a promoção do filme se concentraria “mais na força e resistência (do caráter de animado) em vez de descrever o filme como uma história sobre doméstica doméstica violência.

Lively também disse que Baldoni e seu gerente de relações públicas, Melissa Nathan, discutiram maneiras de iniciar uma campanha de redes sociais para prejudicar sua reputação. A apresentação de animado inclui 22 páginas de textos entre o publicitário de Baldoni e Nathan, nos quais eles discutem “Enterrado” Lively.

