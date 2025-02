Justin Baldoni lança o site com evidências no meio da demanda de Blake Lively

Justin Baldoni Ele está lutando Blake Lively’s processo por Lançando um site Durante o fim de semana, compartilhar o que ele diz é evidência para refutar suas acusações. O site inclui mensagens de texto, e -mails e uma linha do tempo detalhada dos eventos, juntamente com sua demanda modificada contra a atriz, seu marido Ryan Reynolds e seu publicitário. Enquanto ambas as partes se preparam para uma longa luta judicial, o último movimento de Baldoni alimentou ainda mais controvérsia.

Esses são todos os detalhes que aprendemos no novo site da Baldoni e como poderiam afetar sua batalha legal em andamento com Lively.

Justin Baldoni libera evidências da demanda de Blake Lively

O ator e o cineasta deram um passo ousado em sua disputa legal atual com seu co -estrela com os EUA.

Justin Baldoni lançou um documento de 168 páginas contendo mensagens de texto e e -mails trocados com Blake Lively e seu marido, Ryan Reynolds, na tentativa de desacreditar suas reivindicações. O site, Exigir informaçõesEle também inclui uma versão atualizada do seu contador de US $ 400 milhões. Nele, Baldoni acusa o casal e sua publicitária Leslie Sloane de difamação, extorsão civil e orquestração de uma campanha de mancha contra ele.

O documento no site inclui mensagens de texto detalhadas, onde Lively supostamente descreve sua personalidade e expressa emoção para trabalhar. Enquanto isso, outra mensagem mostra Reynolds elogiando Baldoni antes do início das filmagens, chamando -o de “dinâmico” e dizendo que “o ama”. O diretor separado de um metro e meio argumenta que essas trocas contradizem as reivindicações da atriz e provam a conspiração para destruir sua reputação.

Blake Lively, que processou Justin Baldoni em dezembro de 2024, o acusou de comportamento sexual inapropriado no set e da orquestra uma campanha de mancha contra ela. Em resposta, ele não apenas a contratou, mas também afirmou que Ryan Reynolds usou o personagem de Deadpool & Wolverine, Nicepool, para tirar sarro dele publicamente. A batalha legal de Baldoni foi estendida desde então para incluir uma demanda de difamação por US $ 250 milhões contra o New York Times, acusando a publicação de deturpar seu caso.