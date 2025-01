Justin Baldoni se desculpou anteriormente com Blake Lively em correio de voz filtrado

Em um correio de voz filtrado que apareceu recentemente, Justin Baldoni Você pode se ouvir com Blake Lively Em um problema, o casal teve em uma cena do telhado que termina conosco, que Lively e seu marido Ryan Reynolds, de acordo com os relatórios, reescreveu.

O correio de voz, que foi originalmente publicado por Correio diárioDura cerca de seis minutos e vê Baldoni se desculpando furiosamente com animado, dizendo que “ele ficou aquém” em sua resposta às mudanças na cena, que parecem ser o ponto crucial da luta do casal.

Não está claro quando a mensagem foi enviada exatamente, mas Baldoni se refere ao casal conversando às 2 da manhã, revelando que a troca será tarde da noite. Baldoni diz na mensagem de que ele é um “homem defeituoso” e diz que o casal ainda pode fazer um ótimo filme se trabalharem juntos.

Ele também se refere a uma mensagem que Lively o enviou de que ele fez seu coração afundar e diz que “F – – Up” em como ele lidou com qualquer incidente ao qual se refere.

O que Justin Baldoni disse em seu pedido de desculpas?

“Ei, Blake tem 2 da manhã”, disse Baldoni (via Thr). “Espero que isso não acorde. Ufa. Uau. Há tanto que eu quero lhe contar e espero que possamos enfrentar ou nos ver em breve pessoalmente e ser capaz de falar mais. Mas vou lhe enviar alguns pensamentos e espero que não seja mais do que alguns minutos, mas não tenho a melhor história, não acho que nenhum de nós tenha a melhor história para nossas notas de voz. Eu quero começar com um pedido de desculpas. Cara, lendo a segunda parte da sua mensagem, meu coração afundou. Muito desculpe.

“Certamente fiquei aquém e trabalhei muito nisso e a maneira como você caiu e como isso fez você se sentir. Eu só quero agradecer por compartilhar isso comigo. Isso requer muita confiança e vulnerabilidade e eu realmente me sinto agradecido por você se sentir seguro o suficiente para me dizer que é assim que você se sente e compartilhar isso comigo. Muito desculpe. Eu f—- acima. Isso foi um fracasso da minha parte.

Mais tarde, na mensagem de voz, Baldoni fez referência a uma mensagem de que Lively havia enviado uma mensagem de texto para Baldoni, sugerindo que seu marido, Ryan Reynolds, e a estrela da música Taylor Swift fossem como “dragões” com o objetivo de protegê -la. Baldoni elogiou a idéia e disse que os três juntos são uma “força” e que estava empolgado por passar pelo projeto com ela.

“E caramba, você tem ótimos amigos”, disse Baldoni. “Se é assim que você se sentiu e eles sabiam, e foda -se! Todos devemos ter amigos assim. Além do fato de serem duas das pessoas mais criativas do planeta, os três juntos são incríveis. Falando sobre energia, força, os três, mas eu só queria que você soubesse que não precisava disso porque é muito bom e fará o filme cantar como você disse, e estou animado para passar pelo filme completo com você . Estou animado para passar um tempo com você. Estou animado por estar em sua esfera e sua presença e que compartilhamos sucos criativos juntos. Embora isso pareça terrível.

Baldoni expressa “Não -Hospitação” enviando um draft de filmes de animação final

No final da mensagem de voz, Baldoni aludiu ao enviar o rascunho final do roteiro do filme e que “não duvidou” ao fazê -lo. Então ele disse que o filme pode ser especial antes de se desculpar mais uma vez.

“Não há nada mais emocionante para mim que possa trabalhar com Blake Lively e ter tudo”, disse Baldoni. “Quero dizer, é isso que eu quero. E depois houve dúvidas de que o arquivo de rascunho final foi enviado. Estou totalmente bem com isso. A única razão pela qual não o enviei hoje foi porque estava tentando implementar e adicionar suas anotações ao meu rascunho de trabalho, o que já está, estou em todo esse rascunho neste momento. Portanto, existem muitas estrelas novas que serão classificadas e eu não tive a oportunidade de enviá -lo, mas não há dúvida. Fico feliz em enviá -lo e lamento que isso tenha acontecido com você antes e espero que, depois dessa experiência, exista um novo, não sei, espero que seja curado de alguma forma porque isso é tudo de mim. querer.”

“Eu quero que este filme esteja curando. Eu quero que este filme seja comercial como você e afete as pessoas e toca as pessoas. E quero guiá -lo durante todo o meu plano e o trabalho que estamos fazendo com o parceiro de violência doméstica que encontramos mais. E apenas minha visão. E eu só sei que isso pode ser muito, muito especial e será especial. E você é o molho secreto e somos o molho secreto. E de qualquer maneira, tenho muito mais a dizer. Vou parar de cair, porque Jesus Cristo passou seis minutos e 30 segundos, então Jod. Desculpe. Você provavelmente tem filhos sobre você e um bebê no peito e me ouve vagando às duas da manhã. Espero que você se sinta melhor e dê a Ryan meu amor.

