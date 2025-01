Justin Bieber deixa de seguir Hailey Bieber no Instagram em meio a rumores de divórcio

Rumores de divórcio cercaram justin bieber e seu esposa Hailey mais uma vez depois que parecia que a cantora tinha parou de seguir ela está dentro Instagram. As atividades recentes da dupla no Instagram fizeram com que os fãs especulassem que eles poderiam estar passando por uma fase difícil em seu relacionamento.

Veja por que os fãs acham que Justin e Hailey Bieber provavelmente se divorciariam.

Justin Bieber deixa de seguir Hailey Bieber no Instagram

O relacionamento de Justin Bieber e Hailey mais uma vez virou assunto quente nas redes sociais depois que fãs perceberam que o cantor havia deixado de seguir sua esposa no Instagram. Embora Hailey ainda tivesse Justin em sua lista de seguidores, a modelo estava faltando na lista de contas que ele seguia (via Página seis).

O incidente a seguir gerou comentários indignados de fãs que estavam convencidos de que o casal poderia estar caminhando para o divórcio. Esta não é a primeira vez que rumores de divórcio cercam o casal. Como o ComingSoon relatou anteriormente, no início de 2025, os fãs viram a dupla postando histórias enigmáticas em seu Instagram, gerando rumores de rompimento na internet.

O drama começou depois que Bieber postou a letra de “BED” de Jacquees, que é uma música baseada em relacionamento com menos conexão emocional. Então, os fãs notaram que Hailey postou a letra de “30 For 30” de SZA em sua história. Os acontecimentos tomaram um rumo drástico quando Justin declarou: “A co-parentalidade está falhando” em sua história, instando Hailey a responder com “What Do I Do” de SZA.

À medida que a conversa em torno deles continuava, Justin reprimiu essas especulações chamando Hailey de “a melhor mulher que já conheci e que conhecerei” em outra história na qual ele também compartilhou uma foto de sua esposa. No entanto, com o incidente continuando a ganhar força, o casal volta a conversar enquanto os fãs pensam que nem tudo está bem entre os dois.