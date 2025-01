Justin Bieber deixou de seguir Usher no Instagram

justin bieber tem parou de seguir seu mentor ao longo da vida Usher em Instagramcausando uma onda de especulação entre os fãs. A mudança segue uma série de mudanças recentes na atividade de Bieber nas redes sociais, levando muitos a se perguntarem sobre as razões por trás da mudança repentina.

Aqui está o que sabemos sobre as ações de Bieber, sua conexão com Usher e as reações que ele provocou online.

Justin Bieber parou de seguir Usher no Instagram

Justin Bieber recentemente parou de seguir Usher no Instagram, gerando ampla especulação online.

Os fãs vincularam a mudança às contínuas alegações de má conduta sexual contra Sean “Diddy” Combs, que tem laços de longa data com Usher. Bieber deixou de seguir Usher em 13 de janeiro de 2025, após sua recente decisão de deixar de seguir seu ex-empresário, Scooter Braun, e os associados de Braun no início deste mês.

Usher desempenhou um papel fundamental no lançamento da carreira de Justin Bieber. Ele ajudou Bieber a conseguir um contrato com a Def Jam através da gravadora de Braun, RBMG. O relacionamento deles remonta à adolescência de Bieber, quando Usher o orientou na indústria musical. A conexão de Usher com Sean “Diddy” Combs é muito mais antiga. Aos 13 anos, Usher morou com Diddy durante as aulas particulares do “Camp Puffy Flavor”. Este período está agora sob escrutínio renovado devido às recentes alegações contra Diddy.

Diddy foi preso em setembro de 2024 sob a acusação de tráfico sexual, extorsão e administração de empresa criminosa. Os relatórios afirmam que Combs organizava festas que envolviam a exploração de mulheres e menores. Os fãs revisitaram entrevistas anteriores nas quais Usher insinuou ter testemunhado comportamento inadequado. em um pedra rolante Em uma entrevista, Usher descreveu ter sido exposto a situações sexuais ainda jovem, sob a orientação de Diddy.

Curiosamente, Bieber ainda segue Diddy nas redes sociais, apesar de deixar de seguir Usher. Nem Bieber nem Usher comentaram a situação. O silêncio alimentou especulações sobre os motivos de Bieber para cortar relações com Usher.

À medida que a controvérsia em torno de Diddy se desenrola, o escrutínio se estendeu a seus associados, incluindo Usher e Bieber. Os fãs estão acompanhando de perto qualquer desenvolvimento que possa esclarecer as razões por trás das desistências seletivas de Bieber.