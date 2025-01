Justin Bieber elogia sua esposa Hailey Bieber e a chama de ‘a melhor mulher’

justin bieber Ele voltou a ser notícia depois de ligar para sua esposa, hailey biebera “maior mulher”. Os internautas rapidamente perceberam essa mensagem sincera e a postagem logo se tornou viral entre seus fãs. Capturas de tela da história do Instagram com a nota estão circulando na Internet.

Aqui estão os detalhes da história do Instagram onde Justin Bieber expressou seu amor por sua esposa, Hailey Bieber:

Justin Bieber elogia sua esposa Hailey Bieber no Instagram

No sábado, 19 de janeiro de 2025, Justin Bieber compartilhou uma adorável história no Instagram, falando sobre sua esposa Hailey.

A foto em preto e branco mostra Hailey com um casaco longo e escuro, sorrindo à distância. Seu cabelo cai de um lenço amarrado sob o queixo, acrescentando um estilo cinematográfico à imagem. Sobre esta imagem, Justin escreveu: “A melhor mulher que já conheci ou que conhecerei”, seguido por um emoji GIF atrevido em forma de coração.

Esta não é a primeira vez que a superestrela global dedica uma postagem no Instagram a Hailey. Muitas de suas postagens incluem fotos adoráveis ​​​​do casal. Um de seus mais recentes publicações com Hailey foi compartilhado em 5 de janeiro de 2025. É uma selfie tirada por Hailey, que mostra Justin beijando seu pescoço ao fundo.

De acordo com vários relatos, Justin e Hailey Bieber se mudaram para Aspen, Colorado, junto com seu filho, após os devastadores incêndios florestais em Los Angeles. O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho, um menino chamado Jack, em 23 de agosto de 2024.

Uma fonte próxima ao casal disse Nós semanalmente que a chegada do bebê Jack trouxe mudanças significativas no relacionamento deles. A declaração dizia: “Houve uma mudança completa em seu casamento desde que renovaram seus votos (em maio de 2024) e deram as boas-vindas ao bebê Jack. “Isso realmente lhes trouxe muita felicidade e um vínculo renovado.”

Justin e Hailey anunciaram seu casamento em 23 de novembro de 2018, apenas quatro meses após o noivado. A cerimônia oficial de casamento ocorreu no ano seguinte em Bluffton, Carolina do Sul, em 30 de setembro de 2019.