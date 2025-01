Justin Bieber esclarece ‘Alguém entrou na minha conta e deixou de seguir’ Hailey Bieber

justin bieber Recentemente, ele abordou rumores de que havia deixado de seguir sua esposa, hailey bieberno Instagram. Em uma postagem agora excluída, a estrela pop esclareceu a situação. Isso aconteceu logo após o encontro de inverno do casal, gerando especulações sobre seu casamento.

Isso é o que Justin Bieber tem a dizer sobre isso.

O que Justin Bieber disse sobre deixar de seguir Hailey Bieber?

Justin Bieber finalmente abordou os crescentes rumores em torno de sua atividade nas redes sociais. No dia 21 de janeiro, o pop star de 30 anos acessou o Instagram Stories para esclarecer que não estava por trás da decisão de deixar de seguir sua esposa, Hailey Bieber.

Em uma história do Instagram agora excluída, a estrela pop escreveu: “Alguém entrou na minha conta e deixou de seguir minha esposa. S…está ficando nervoso aqui. (através Pessoas)

O drama acontece poucos dias depois de o casal compartilhar um passeio aconchegante de inverno em 18 de janeiro. Justin Bieber compartilhou fotos da dupla patinando no gelo e curtindo a companhia um do outro em Instagram. A estrela pop compartilhou uma comovente homenagem a Hailey em suas histórias no Instagram, chamando-a de “a melhor mulher que já conheci e que conhecerei”.

Este último incidente nas redes sociais reacendeu as especulações sobre o relacionamento do casal. No entanto, Justin e Hailey Bieber sempre minimizaram os rumores sobre seu casamento. Uma fonte disse recentemente PESSOAS“Eles riem das constantes fofocas sobre divórcios”, que consideram “apenas barulho”. O fundador da Rhode até acessou o Instagram em dezembro de 2024 para abordar conversas online. Ela postou novamente um TikTok viral “Você não está bem e está tudo bem”, junto com a mensagem “Eu para todos vocês na Internet”.

Apesar dos rumores, os Biebers adotaram uma vida mais privada recentemente, inclusive comemorando o nascimento de seu primeiro filho, Jack Blues Bieber, em agosto de 2024. Enquanto Justin Bieber sugere novas músicas, ele e sua esposa parecem focados em sua família e seus futuro. .