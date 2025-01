Justin Bieber poderá fazer música novamente em 2025

De acordo com relatórios recentes, o ícone pop justin bieber aparentemente ele está fazendo um tão esperado voltar à música em 2025seguindo o seu problemas de saúde. O duas vezes vencedor do Grammy lançou um álbum chamado Justice pela última vez em 2021 e ainda não lançou um grande projeto desde então. No entanto, as últimas atualizações parecem sugerir que Bieber finalmente retornará ao seu lugar este ano.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a proposta de retorno do músico ao estúdio.

Justin Bieber retornará à música em 2025?

No momento em que este artigo foi escrito, não há confirmação oficial de quando o cantor de “Sorry” lançará seu próximo álbum. No entanto, Matthew Belloni do Puck News afirmou que Justin Bieber aparecerá novamente no palco em 2025, principalmente devido aos seus contínuos problemas financeiros.

O renomado artista se afastou dos holofotes após ser diagnosticado com síndrome de Ramsay Hunt em 2022. O infeliz estado de saúde de Bieber acabou forçando-o a interromper sua florescente carreira musical e até mesmo cancelar sua Justice World Tour. Como tal, ele acabou acumulando uma dívida significativa, a maior parte da qual deve à anfitriã do evento ao vivo, AEG.

Para Mateus Belloni o que estou ouvindo boletim informativo, tais obrigações monetárias levaram Bieber a encurtar a pausa que tirou para se concentrar em sua saúde e, eventualmente, retornar a fazer música em 2025. “Disseram-me que Bieber precisa de dinheiro e quer trabalhar”, disse Belloni. Além de retornar ao cenário musical em 2025, o cantor também fez uma mudança significativa em sua representação legal.

Além disso, segundo Belloni, Justin Bieber contratou recentemente os serviços de Michael Rhodes. Este último representou nomes como Madonna e alguns membros do clã Kardashian no passado. Além disso, Bieber se separou de seu ex-empresário Scooter Braun e tentará se juntar a uma nova equipe se espera restabelecer sua presença em 2025.

Apesar da atualização, o hitmaker “Peaches” ainda não divulgou nenhuma palavra oficial sobre seu retorno.