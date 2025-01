Justin Trudeau lança conselho Canadá-EUA à medida que as ameaças tarifárias de Trump se aproximam

O primeiro-ministro cessante do Canadá, Justin Trudeau, anunciou na quinta-feira (16 de janeiro de 2025) a formação de um Conselho de Relações Canadá-EUA para apoiar o governo federal em sua luta contra a ameaça do novo presidente dos EUA, Donald Trump, de impor uma tarifa de 25%. em todas as importações provenientes do Canadá.

O conselho de 18 membros é composto por representantes da indústria automóvel, do sector da energia nuclear, da agricultura e do movimento sindical.

Os membros incluem Steve Verheul, negociador-chefe comercial do Canadá durante a renegociação do NAFTA, e os ex-primeiros-ministros provinciais Jean Charet (Quebec), Rachel Notley (Alberta) e Stephen McNeil (Nova Escócia).

Também se juntarão ao conselho a embaixadora do Canadá nos Estados Unidos, Kirsten Hillman, o ex-embaixador David MacNaughton e Jody Thomas, ex-conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro.

“O conselho usará a sua experiência no setor para apoiar o primeiro-ministro e o gabinete neste momento importante da relação Canadá-EUA”, disse um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

Depois de uma reunião com os primeiros-ministros do Canadá na quarta-feira, Trudeau disse que nenhuma decisão foi tomada sobre quais produtos canadenses poderiam ser alvo se Trump impusesse tarifas.

“Estamos todos unidos numa coisa: defenderemos o Canadá”, disse Trudeau. “Protegeremos os canadenses. “Faremos questão de estar lá para mostrar do que é feito este país.”

“Se a administração dos EUA avançar com os seus planos tarifários, isso prejudicará em primeiro lugar os cidadãos e consumidores americanos, mas também prejudicará os canadianos”, acrescentou.