Justin Trudeau se recusa a permitir que o Canadá faça parte dos EUA.

Ottawa, AO VIVO – Na tarde de terça-feira, 7 de janeiro de 2025, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, respondeu aos comentários de Donald Trump de que queria que Ottawa se tornasse parte dos Estados Unidos (EUA).

“Não há a menor possibilidade de o Canadá aderir aos Estados Unidos”, disse Trudeau, citado pelo Detroit Free Press, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.



Anteriormente, Donald Trump havia dito que o Canadá, um país com cerca de 41 milhões de habitantes, deveria se tornar parte dos Estados Unidos.

Trump disse que usaria o “poder económico” para tentar unir os dois países e eliminar as “linhas fronteiriças artificiais” entre eles.

“O Canadá e os Estados Unidos seriam algo extraordinário”, disse Trump em entrevista coletiva em seu resort na Flórida.

Trump descartará o uso da força militar num esforço para unir os dois países, embora não tenha assumido tal compromisso relativamente ao seu interesse em anexar ou adquirir a Gronelândia ou em que os EUA recuperem o controlo parcial do Canal do Panamá para fortalecer a economia global e. segurança económica.

O presidente eleito, que tomará posse em 20 de janeiro, fez várias afirmações sobre a dependência do Canadá dos Estados Unidos, incluindo que os Estados Unidos perdem US$ 200 bilhões por ano ou mais para proteger o Canadá e que 20% dos automóveis importados para os Estados Unidos vêm do Canadá.

 O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump

O site de verificação de factos Snopes.com também desmentiu as alegações anteriores de Trump de que os Estados Unidos gastam milhares de milhões de dólares subsidiando o Canadá.

Até 2023, as importações canadianas representarão cerca de 14% do valor total dos veículos, peças e motores importados para os Estados Unidos, de acordo com o Gabinete Federal de Análise Económica.

Trump também exagerou o défice comercial com o Canadá, cujo país continua muito mais dependente das empresas americanas em geral do que o contrário.