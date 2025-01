Kaanum Pongal: 19 crianças desaparecidas na multidão localizadas e reunidas com os pais

Um policial amarrou uma faixa no pulso de uma menina para garantir que ela pudesse ser localizada caso desaparecesse na multidão, no dia de Kaanum Pongal em Chennai. Crédito da foto: B. Jothi Ramalingam

Cerca de 19 crianças desaparecidas entre a multidão que se reuniu nas praias de Chennai no dia de Kaanum Pongal na quinta-feira (16 de janeiro de 2025) foram localizadas e reunidas com seus pais pela Polícia de Chennai.

Como se esperava uma grande concentração na praia da Marina e noutros espaços públicos por ocasião do festival, foram tomadas medidas de segurança elaboradas para evitar quaisquer incidentes indesejáveis, disse a polícia. Um total de 16.000 policiais e 1.500 guardas nacionais foram destacados para a segurança. Minisalas de controle temporárias foram instaladas desde a estátua do Trabalho até a estátua de Gandhi e cabines de assistência policial foram instaladas nos pontos de entrada de sete estradas de serviço da estátua do Trabalho ao farol. A polícia também usou buggies de praia e câmeras drone.

Uso de pulseiras

A polícia também amarrou faixas nos pulsos das crianças que estavam acompanhadas pelos pais nas praias para garantir que poderiam ser localizadas caso desaparecessem na multidão. A pulseira trazia os dados da criança e de seus pais, incluindo nome, endereço e número de celular dos pais. A polícia também preparou cartões de identificação que foram afixados em todos os postos de assistência policial e salas temporárias de controle policial.

A polícia disse ter recebido pelo menos 10 reclamações sobre crianças desaparecidas no trecho entre a estátua do Partido Trabalhista e a estátua de Kannagi, e cinco no trecho entre a estátua de Kannagi e o farol. Quatro crianças foram dadas como desaparecidas nas praias de Elliots e Neelankarai. As crianças foram localizadas e reunidas com seus pais logo após receberem as denúncias, disse a polícia.