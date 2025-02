Kadarius Toney de la NFL preso por suposto agressão às mulheres – relatório

Kadarius Toneyum NFL O receptor aberto foi preso na Geórgia. A prisão causou atenção generalizada devido à natureza séria das acusações e à posição de Toney como atleta profissional.

Esses são os fatos -chave em torno da prisão de Kadarius Toney, os detalhes do incidente e o que isso significa para sua carreira na NFL no futuro.

Por que Kadarius Toney prendeu?

Kadarius Toney, um receptor aberto da NFL, foi reservado no condado de Douglas, na Geórgia, em 6 de fevereiro de 2025.

As autoridades o acusaram de agressão agravada que envolveu o estrangulamento e obstrui uma ligação do 911. Eles também afirmam que ele o impediu de entrar em contato com serviços de emergência. Foi lançado no mesmo dia depois de publicar uma fiança de US $ 50.000. (através ESPN)

O suposto incidente ocorreu em 14 de janeiro de 2025 na casa de Toney em Douglasville, cerca de 32 quilômetros oeste de Atlanta, por NFL. De acordo com documentos policiais, a vítima declarou que Toney aplicou pressão suficiente ao pescoço para causar dificuldades respiratórias. O ataque deixou marcas vermelhas visíveis e hemorragias em seus olhos. Toney também pegou o telefone da vítima e desativou seus comandos de voz para impedir que ele peça ajuda. Os relatórios policiais confirmaram esses ferimentos e citaram a seriedade das acusações sob o sistema jurídico da Geórgia.

Toney, 26, foi uma seleção de draft da primeira rodada de 2021 dos gigantes de Nova York. Ele ingressou nos chefes de Kansas City em 2022, onde contribuiu significativamente para sua vitória no Super Bowl LVII, incluindo um retorno crucial da liberação de 65 anos. Apesar do sucesso inicial, a carreira de Toney enfrentou contratempos devido a lesões e problemas de desempenho.

Em 2024, Toney tocou brevemente pelo Cleveland Browns. Ele apareceu em três jogos, mas a equipe o lançou em dezembro, após uma penalidade de zombaria e uma folga embaralhada durante uma derrota. Toney é atualmente um agente livre. Seu futuro da NFL ainda é incerto, pois os desafios legais podem afetar sua carreira. Os representantes de Toney não emitiram nenhuma declaração oficial e as autoridades continuam investigando o caso.