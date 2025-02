Kades Kohod Arsin pediu desculpas, Pabowo foi ladeado por Jokowi-Gibran no 17º aniversário de Gerindra

Yakarta, vivo -O pico do 17º aniversário do Partido Gerindra no International Convention Center Sentul (SICC), Bogor Regency, West Java, sábado, 15 de fevereiro de 2015, ocorreu animado.

Leia também: Pabowo novamente adaptado a se chamar destinado a ser o oitavo presidente da Indonésia

Não apenas os quadros e autoridades de Gerindra compareceram, o 17º aniversário do partido realizado por Pabowo Subianto também participou do ex -presidente e vice -presidente, bem como pela maioria do ministro do Gabinete Vermelho e Branco.

Jokowi até conseguiu um lugar especial até estar alinhado fazendo um discurso no Partido Sagrado com o pássaro Garuda.

Leia também: Revelado! Esta é a razão pela qual Kades Kohod Arsin desapareceu após a cerca de Tagerang Rowdy Sea

Além disso, uma série de outras notícias interessantes que você vê. Aqui estão 5 das notícias mais populares da página. Notícias ao vivo, Sábado, 15 de fevereiro de 2025, incluído na rodada seguinte:

1. Finalmente apareceu ao público, Kades Kohod Arsin pediu desculpas: eu também sou uma vítima

Leia também: Jokowi’s piada no aniversário de Gerindra: me desculpe, duas vezes quem derrotou Pabowo era eu

 Kades Kohod Arsin bin Asip ao dar uma declaração de imprensa Foto: Viva.co.id/sherly (Tagerang)

Chefe da vila de Kohod, distrito de Pakuhaji, Regency de Tangerang, Arsin bin Asip finalmente surgiu após desaparecer após o caso do aparecimento do direito de construir o certificado (SHGB) e o certificado de propriedade (SHM) que arrastou seu nome na regulamentação de Seajrang Área da cerca, sexta -feira, 14 de fevereiro de 2025.

Leia mais sobre este link

2. Pabowo foi ladeado por Jokowi e Gibran no 17º aniversário do partido Gerindra

 O presidente Prabowo foi ladeado pelo vice -presidente Gibran e Jokowi no 17º aniversário de Gerindra

O Presidente Prabowo Subrinto participou do 17º aniversário do Partido Gerindra no Sentul International Convention Center (SICC), Bogor Regency, West Java, no sábado de 1525.

Leia mais sobre este link

3. Pabowo revelou o significado de 5 assentos vazios na primeira fila do 17º aniversário de Gerindra

 Cinco bancos vazios no 17º aniversário do Partido Gerindra Foto: Gerindra YouTube Screen Catch

Há algo interessante na celebração do 17º aniversário de Gerindra no Centro Internacional de Convenções do Sentul (SICC), Bogor, Western Java, no sábado, 15 de fevereiro de 2025. Existem 5 bancos vazios na primeira fila que se destaca para Pabowo . Mas não porque o hóspede não estava presente.

Leia mais sobre este link

 Khofifah Edand Sarawansa foi eleito Presidente do PP Muslimat 2025-2030 Trustee

Khofifah Indar Parawansa foi eleito novamente como presidente do Conselho de Administração do PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) PP para o período 2025-2030. Khofifah foi escolhido por consenso no Congresso Muslimat Nu XVIII/2025 em Surabaya.

Leia mais sobre este link

5. Jokowi fez um discurso no 17º aniversário de Gerindra: porque o comandante supremo pediu, senhor!

 7º Presidente Joko Widodo (Jokowi) Observações sobre o aniversário de Gerindra

O sétimo presidente da Indonésia Joko Widodo ou Jokowi teve a oportunidade de pronunciar um discurso no 17º aniversário do Partido Gerindra realizado no Centro Internacional de Convenções do Sentul (SICC), Bogor Regency, West Java, no sábado, fevereiro de 1525.

Leia mais sobre este link