Kades Kohod desapareceu durante a busca por um caso de Valla Marina, advogado: não sabíamos o seu paradeiro

Tangerang, vivo – Arsin bin Asip, chefe de vila (Kades) Kohod, distrito de Pakuhaji, Regency de Tangerang, desapareceu durante o processo de busca realizado pela polícia de investigação criminal, em sua residência em Jalan Kalibaru Kohod, aldeia de Kohod, distrito de Pakuhaji, regência de Tangerang.

Isso também foi reconhecido pelo advogado de Arsin, Yanuar, que não sabia onde estava a cabeça da cidade.

“Naquela época (pesquisa) não sabíamos o paradeiro dele (Kades Kohod, Arsin), porque nossa abordagem foi a ajuda dos moradores. Também estamos descobrindo onde ele está., Tangerang, terça -feira, 11 de fevereiro de 2025.

Não apenas isso, Yanuar também mencionou, até agora não foi comunicado com arsin bin asip, relacionado ao caso de uma cerca marinha e ao aparecimento de certificados HGB nas águas do mar de Tangerang. “Até agora, não nos comunicamos com ele”, disse ele.

Na busca de segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025, havia vários artigos apreendidos de três lugares, a saber, Arsin Bin Asip, o secretário da vila de Kohod, Ujang Karta e o escritório de Kohod. “Há alguns que os pesquisadores precisam do chefe da vila”, disse ele.

